ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا زي المطاعم

قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي، البطاطس المقرمشة الكل يحبها ويعشقها تناولها بجانب جميع الوجبات، وتزداد الطلب على البطاطس المقرمشة بجانب الوجبات السريعة مثل الشاورما والكريب والبيتزا، وغيرها من الأكلات التي يحبها الجميع، وتريد ربة المنزل أن تعرف ما هو سر قرمشة البطاطس التي نطلبها من المطاعم لكي توفر على نفسها الذهاب إلى المطاعم وشراء باكت البطاطس، نحن الأطفال يطلبون البطاطس بصفة مستمرة في البيت، ونحن دائما نلبي جميع طلبات ربة المنزل ونقدم لها كل ما هو جديد، دون البحث في أي موقع أخر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البطاطس المقرمشة في البيت

عندما تحتار ربة المنزل في أي وجبة تقوم بقلي البطاطس المقرمشة فى البيت، ولكن للأسف الشديد الشئ الذي يجعل الكثير منا يتكاسل عن تناول البطاطس المقرمشة بسبب كمية الزيت التي تشربها البطاطس المقلية وبتالي تؤدي إلى ارتفاع السعرات الحرارية التي توجد في البطاطس، لأنها بهذا الشكل تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى أنها تكون سبب في مشاكل صحية لا يوجد لها أول من آخر، ونحن بغنى عن كل هذه المشاكل بمجرد تطبيق هذه الطريقة عند قلي البطاطس المقرمشة، والآن سوف نقدم لكم المكونات التي تقومين بوضعها على البطاطس لكي تصبح مقرمشة بدون زيت:

نصف كيلو من البطاطس المخصصة للتحمير.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي

يمكنك مضاعفة الكمية على حسب الرغبة، وعلى حسب عدد أفراد الأسرة، ولكن يجب تجربة كمية صغيرة في الأول، وعندما تعجبك الطريقة قومي بتطبيقها على الكمية التي ترغبينها، وإليكم الخطوات: