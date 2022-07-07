كولاجين طبيعي.. كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة يخفي المسامات المفتوحه في الوجه ستصبح كبشرة الأطفال 

تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب والتصبغات، وذات لون موحد، لذا يلجأ الكثير منهم إلى الوصفات الطبية المعروفة عن طريق مستحضرات التجميل أو غيرها من الأدوية، غير أن البعض الآخر منهن يفضلن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، حيث تعتبر حل أفضل، لعدم احتواءها على الكيماويات الضارة، كما أن تكلفتها مناسبة للجميع، ويعتبر لبان الذكر من أشهر وأنجح الوصفات الطبيعية في تفتيح البشرة ونضارتها، حيث يكون المكون الأساسي في العديد من الوصفات، وذلك لاحتواءه على مادة الكولاجين الطبيعية، والتي تعمل على التخلص من البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة وتفتيحها، تتنوع الوصفات الطبيعية التي يدخل بها لبان الذكر، والتي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وجاءت الوصفات كالتالي:

كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة

المكونات

خمس قطرات من زيت لبان الذكر.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خمس قطرات من زيت الللافندر.

طريقة التحضير

يخلط زيت لبان الذكر مع زيت الزيتون وجوز الهند واللافندر بشكل جيد.

يتم وضع الخليط على الوجه وفركه بشكل دائري.

يترك الخليط حتى يجف، بعدها يشطف بالماء.

يستعمل يوميًا قبل النوم.

وصفة لبان الدكر والزبادي لشد البشرة

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة من الزبادي.

¾ ملعقة صغيرة من العسل.

¾ ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نخلط لبان الذكر مع النشا أولًا، ثم الزبادي والعسل، ونمزجهم جيدًا.

نضع الخليط على البشرة ونفركه جيدًا.

نتركه ليجف ويتشربه الوجه لمدة 40 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

فوائد لبان الدكر للبشرة

وللبان الذكر العديد من الفوائد للبشرة، حيث أن لبان الدكر له دور فعال في شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد والشيخوخة ، والتي نستعرضها فيما يلي: