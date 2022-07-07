قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه وتوريد الخدود وتبييض البشرة من أول استعمال

ترغب الكثير من الفتيات والسيدات في الحصول على بشرة جميلة ومشرقة، ووجه جميل حيث ترغب في نفخ الخدود وتسمين الوجه نظرا لأنه تعاني الكثير من السيدات من الوجه النحيف لذلك تلجأ إلى شراء منتجات بأسعار عالية لتسمين الوجه والذي تكون في كثير من الاحيان مضرة بالبشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، ولا تعلم الكثير من السيدات أنه يمكن من خلال وصفة طبيعية بمكونات طبيعية وأمنه على البشرة وتساعد على الحصول على نفس النتائج بطريقة سهلة ومضمونه في المنزل، وذلك باستخدام كريم الخميرة الطبيعي.

مكونات وصفة كريم الخميرة لتسمين الوجه

وتتساءل الكثير من السيدات عن مكونات كريم الخميرة، حيث تعد هذه الوصفة أمنه على البشرة ولا تسبب أي التهابات أو حساسية للجلد، كما تعتبر مكونات وصفة كريم الخميرة قليلة التكاليف، وتوجد في أغلب المنازل، وإليكم المكونات التى نحتاج إليها موضحه كالتالي.

كبسولتان من فيتامين أ الذي يباع في الصيدلية.

عدد 5 ملاعق صغيرة من ماء الورد.

عدد 3 ملاعق تكون صغيرة من الخميرة البيرة.

إناء يجهز لخلط الوصفة فقط.

طريقة تحضير كريم الخميرة في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر قليلة التكاليف جدا، إليكم طريقة تحضير كريم الخميرة بطريقة بسيطة، وبأقل وقت وجهد موضحه في النقاط التالية.