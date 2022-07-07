نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه وتوريد الخدود وتبييض البشرة من أول استعمال في المقال التالي
ترغب الكثير من الفتيات والسيدات في الحصول على بشرة جميلة ومشرقة، ووجه جميل حيث ترغب في نفخ الخدود وتسمين الوجه نظرا لأنه تعاني الكثير من السيدات من الوجه النحيف لذلك تلجأ إلى شراء منتجات بأسعار عالية لتسمين الوجه والذي تكون في كثير من الاحيان مضرة بالبشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، ولا تعلم الكثير من السيدات أنه يمكن من خلال وصفة طبيعية بمكونات طبيعية وأمنه على البشرة وتساعد على الحصول على نفس النتائج بطريقة سهلة ومضمونه في المنزل، وذلك باستخدام كريم الخميرة الطبيعي.
مكونات وصفة كريم الخميرة لتسمين الوجه
وتتساءل الكثير من السيدات عن مكونات كريم الخميرة، حيث تعد هذه الوصفة أمنه على البشرة ولا تسبب أي التهابات أو حساسية للجلد، كما تعتبر مكونات وصفة كريم الخميرة قليلة التكاليف، وتوجد في أغلب المنازل، وإليكم المكونات التى نحتاج إليها موضحه كالتالي.
- كبسولتان من فيتامين أ الذي يباع في الصيدلية.
- عدد 5 ملاعق صغيرة من ماء الورد.
- عدد 3 ملاعق تكون صغيرة من الخميرة البيرة.
- إناء يجهز لخلط الوصفة فقط.
طريقة تحضير كريم الخميرة في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر قليلة التكاليف جدا، إليكم طريقة تحضير كريم الخميرة بطريقة بسيطة، وبأقل وقت وجهد موضحه في النقاط التالية.
- أولا قومي بإحضار إناء الخلط، ونفرغ كبسولتان فيتامين أ.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخمس ملاعق من ماء الورد حيث يساعد ماء الورد على ترطيب الوجه بدرجة كبيرة ونخلطه جيدا مع كبسولتان فيتامين أ.
- تقومي بعد ذلك بإضافة ملاعق خميرة البيرة وتستمر جيدا في التقليب حتى يصبح القوام كريمي.
- قومي بتنظيف الوجه جيدا قبل وضع كريم الخميرة عن طريقة غسلة وتجفيفه جيدا حتى يعطى لكي نتائج فعالة.
- نقوم بوضع الكريم على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق سيدتي في وجه جميل والتخلص من الوجه النحيف الذي يسبب لكي الخجل في كثير من الاحيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه وتوريد الخدود وتبييض البشرة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.