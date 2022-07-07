نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة أشهى أكلات عيد الأضحى بأفضل مذاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل الفتة المصرية ذات المذاق الشهي، فعادةً ما ترتبط الأكلات بالأعياد والمناسبات، مثل الفتة وأيضًا الكبسة في عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير، ومعجنات وحلويات مثل الكعك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، ووتتميز الفتة بمكوناتها البسيطة التي تشكل لكم في النهاية صحن لذيذ وذو مذاق رائع، لذا تعرفوا معنا على خطوات تحضير الفتة وطريقة تقديمها.

طريقة عمل الفتة أشهى أكلات عيد الأضحى

لتحضير الفتة نحتاج أولًا إلى تحميص الخبز، لذا نضع كمية مناسبة من الخبز المقطع إلى قطع صغيرة في وعاء يوجد به ملعقة زبدة ونصف ملعقة ثوم مفروم، بحيث يوضع الخبز بعد أن تذوب الزبدة تمامًا وتظهر رائحة الثوم، ونستمر في تقليب الخبز إلى أن يحمص جيدًا، ومن ثم يمكنك إتباع طريقة عمل الفتة التي نقدمها لكم في النقاط التالية:

تضاف ملعقة من الزيت أو الزبد حسب الرغبة في وعاء على النار، ونغسل مقدار كوبين من الأرز، وبعد التأكد من أن نظيف تمامًا يضاف إلى الزيت، ويقلب كلاهما لبضعة ثوانِ.

لمذاق أفضل يوضع مرق اللحم مع الأرز، بحيث يكتسب الأرز المذاق الغني للمرق، لذا نضيف مقدار كوبين منه.

يوضع كمية مناسبة من الملح، ونقلب الأرز جيدًا، ويظل على نار عالية حتى يبدأ في الغليان، ومن ثم تهدأ النار تمامًا، ويغطى الأرز في تلك الفترة إلى أن ينضج تمامًا.

تقدم الفتة عادةً مع أي نوع من اللحوم سواء بقري أو ضأن، لذا يمكنك طهي كيلو من اللحم من خلال وضعه في إناء على النار وإضافة نصف ملعقة من كلًا من المستكة، الحبهان إليها، وأيضًا 4 ورقات لورى، ويقلب اللحم باستمرار، ومن ثم يضاف إليه حبة بصل بدون تقطيعها، وكمية من الماء المغلي تكفي بحيث تغطي اللحم، وتكون كميتها أكبر منه، ويطهى اللحم على نار هادئة إلى أن ينضج تمامًا، بحيث يستخدم المرق في الفتة وتقدم مع قطع اللحم.

تحضير صلصة الفتة

في وعاء نضع به ملعقة من السمن أو الزبدة، ومعه فص ثوم مفروم جيدًا، وبمجرد أن تظهر رائحة الثوم نضيف كوبان من عصير الطماطم مع ملعقتين من الخل، ونستمر في تقليب الصلصة، وأثناء التقليب نضيف كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود، وتظل النار عالية حتى تبدأ الصلصة في الغليان، ومن ثم نضيف ربع كوب من الماء مع تهدئة النار ونغطي الصلصة، وبعد مرور بضعة دقائق وبعد أن يصبح قوامها كثيف ترفع من على النار.

طريقة تقديم الفتة