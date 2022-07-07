أقوي وأخرص كرياتين طبيعي..طريقه عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد ضعيه ليلة العيد وشاهدي الفرق

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طريقه عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد، تهتم الكثير من السيدات بجمال الشعر وذلك من أجل إظهار جمالهم ويظهروا في صورة لائقة، حيث أن صحة الشعر وجماله من أكثر الأشياء التي تميز الفتاة وتجعلها ذات درجة عالية من الأنوثة، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج وتجميل الشعر مثل بذور الكتان، وتعتبر بذور الكتان من أكثر وأفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها عمل كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد، إضافة إلى أنه يمنح الشعر التغذية الصحيحة من خلال العناصر الهامة التي يمنحها له، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفة بذور الكتان لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر.
عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد
- نقوم بإحضار كمية كبيرة من بذور الكتان ونضعها في وعاء عميق به ماء على النار.
- نترك بذور الكتان حتى يتم غليها على النار بشكل جيد، ثم نقوم بعد ذلك بتصفية بذور الكتان وترك الخليط حتى يبرد تماماً.
- من الضروري تحريك بذور الكتان وهي في مرحلة الغليان من وقت لأخر وذلك بسبب أن بذور الكتان من الممكن أن تلتصق في الوعاء.
- نقوم بعد ذلك بإضافة مقدار من چل الصبار ونوع من أنواع الزيوت الطبيعية التي تفضلينها، مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند.
- نقوم بتوزيع الخليط على شعر نظيف تماماً ويترك لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- بعد إتمام 4 ساعات نقوم بغسل الشعر بشامبو طبي مناسب وتجفيفه جيداً وسوف نلاحظ الفرق من أول استخدام لهذه الوصفة.
فوائد بذور الكتان للشعر
- تعمل بذور الكتان على تغذية الشعر وتقويته بشكل كبير وملحوظ، وذلك بسبب احتواء بذور الكتان على الكثير من المكونات التي تقوم بتقوية الشعر.
- تعمل بذور الكتان على تقوية عالية لبصيلات الشعر وذلك بسبب احتواء بذور الكتان على الكثير من الفيتامينات.
- تحتوي بذور الكتان على الأوميجا3 وبالتالي تقوم بمنع تقصف الشعر.
- استخدام بذور الكتان بشكل دائم ومستمر يحمي الشخص من الإصابة بالصلع وذلك بسبب اكتساب فروة الرأس الكثير من العناصر المقوية لبصيلات الشعر.
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