طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة فى الفرن شهية ولذيذة

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من الأطباق المشهورة والأساسية في عيد الأضحى المبارك طبق الرقاق باللحمة المفرومة، كما أنه يتم تحضيره في العزومات المهمة وتكون طريقة تحضيره سهلة وسريعة لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة. مكونات الرقاق الطري باللحمة: 8 رقاقات.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ربع كيلو بصل مفروم.

ملح.

فلفل.

رشة حبهان.

رشة قرفة.

رشة سكر.

رشة بهارات سبعة.

لتر شوربة.

2 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة قشطة وش لبن.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: إحضار مقلاة ووضعها على النار نقوم بوضع الزبدة، والزيت وتسخينها ووضع البصل وتشويح البصل حتي يغير لونه إلي الذهبي نقوم بوضع الفلفل، والحبهان، والبهارات، والقرفة، وتقليبهم مع بعضهم. نقوم بوضع اللحمة بعد ظهور رائحة البهارات وتقليبه حتي اللحمة تأخذ لون الذهبي ومع إستمرار في التقليب ونقوم بوضع الشوربة واللبن، وتعديل الملح حسب الرغبة والفلفل، ومكعب مرقة الدجاج. عند بدء الشوربة في الغليان نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونقوم بسقي الرقاق من الشوربة ومع دهنها بالزبدة أو السمن أول 4 طبقات من الرقاق نقوم بوضع اللحمة في النصف وفردها ونقوم بوضع الرقاق طبقات مرة أخرى ونقوم يسقيها من الشوربة ووضعها فوق اللحمة. ودهنها بالسمن ونقوم بدهن الوش بالسمنة وتعديله وإضافة ملعقة من القشطة حتي يعطيها لون ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 وإدخالها على شبكة الفرن ونقوم بإدخالها الفرن وتركها حتى تأخذ الون الذهبي والجوانب وتسويتها، نقوم بإخراجها وإحضار أطباق التقديم وتقطيع الرقاق إلي قطع صغيرة وتقديمها ساخنة. مكونات رقاق بالسجق واللحمة: رقاق طري.

مرقة.

مرقة. سمنة.

سجق شرقي.

لحمة مفرومة.

بصل.

ورق لورا.

حبهان.

جبنة مبشورة.

ثوم.

كرفس كرات.

ملح.

فلفل أسود.

زعتر.

طماطم.

فلفل حار.

كمون.

بهارات. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن وتشويح البصل والثوم ووضع مكعب مرقة والسمنة، الحبهان، وورق اللورا. نقوم بفرم الكرفس، والكرات ويضاف البهارات، والكمون، وفلفل أسود، والملح، مع السجق. نقوم بوضع اللحمة في المقلاة وتشويحها حتي يغير لونها ووضع الفلفل الحار، والزعتر، ونقوم بضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي بعد سلقها وتقشيرها ونقوم بوضعها فوق اللحمة، والسجق. إحضار صينية ووضع الرقاق بعد تبللها بالسمنة والمرقة ونقوم بوضع الحشو اللحمة. نقوم بإضافة باقي الرقاق وتقطيعه إلي قطع صغيرة ونقوم بسقي بالسمنة المزوبة ورش بالجبنة وتسخين الفرن ووضع الصينية في الفرن وتركها حتي تسخن ونقوم بإخراجها وإحضار أطباق التقديم وتقديمها ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة فى الفرن شهية ولذيذة - ثقفني

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