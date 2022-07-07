نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أصنع عجينة هشه وطرية وخفيفة على المعدة في المقال التالي

العجينة الهشه الطرية تعد من أساسيات نجاح جميع أنواع المخبوزات والفطائر على اختلاف أنواعها وأشكالها فهي التي تعطي الطعم والمذاق المميز اللذيذ للفطائر حيث نجد دائما جميع الفطائر و المخبزات التي تباع في المخابز تتميز بقومها الهش والخفيف على المعدة ودائما تحاول ربه البيت في البحث عن مكونات وطريقة هذه العجينة لكي تقوم بتحضيرها في المنزل ولكن لا تنجح معها بنسبة عالية ويبقى السبب وراء ذلك هو عدم الالتزام بالمكونات والمقادير بشكل صحيح ولكن معكم اليوم سوف نوضح لكم كيفية تحضير عجينة هشه خفيفة القوام في المنزل. كيف أصنع عجينة هشه عدد 5 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب و نصف حليب سائل دافئ.

خمس ملاعق كبيرة حليب بودر.

عدد 2 ملعقة خميرة.

نصف كوب من الزيت النباتي الصحي. طريقة تحضير العجينة أبداي أولا بنخل الدقيق اكثر من مرة ثم ضعيه في وعاء كبير وضعي عليه الملح والحليب البودر والسكر ثم أخلطي المكونات معا حتى تتجانس كليا. ضعي الخميرة على الخليط وحركيه مرة اخرى حتى تختلط المكونات مع بعضها. اسكبي الحليب السائل وقومي بعجن العجين بواسطة العجانة الكهربائية أو اليد حتى تحصلي على عجينة لينة متماسكة. استمري في العجن لمدة خمس دقائق وكلما طالت مدة العجن تحصلين على عجينة أكثر هشاشه ونعومة. نأتي بالزيت ونضعه على العجين ثم نعيد العجن مرة اخرى حتى يختفي الزيت تماما في العجينة. بعد الوصول إلى عجينة ناعمة نغطي العجين بكيس بلاستيك بعد وضعها في وعاء مدون بقليل من الزيت ثم نتركها في مكان دافع حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة و تقسم إلى كور حسب الحاجة ثم تغطي فترة لترتاح لمدة عشر دقائق. وبعد ذلك قومي بتحضير ما ترغبين بها من المعجنات المفضلة لديكي وللأسرة. فيديو طريقة تحضير العجينة القطنية شاهدو الفيديو لكي تتعرفوا على الطريقة الصحيحة لتحضير العجينة القطنية الخفيفة: في النهاية أرجو أن يكون مقالنا قد أجاب على جميع استفسارات ربات البيوت حول مقادير ومكونات وطريقه تحضير العجينة الهشه الخفيفة في المنزل. طريقة عمل معجنات بالزبيب المكونات… ذبيب اسود.

كوبان من الكريم باستري.

صفار بيضة لدهان الوجه. طريقة التحضير نفرد كرة من العجينة السابق تحضيرها على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة ثم نوزع عليها الكريم باستري والزبيب. ثم نلف العجينة على شكل اسطواني ثم نقطعها إلى اربع أجزاء. نحضر بصينية الخبز و نضع فيها العجينة ندهن وجه العجينة بصفار البيضة وننشر عليها القليل من الزبيب على الوجه. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة كيف أصنع عجينة هشه وطرية وخفيفة على المعدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف أصنع عجينة هشه وطرية وخفيفة على المعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.