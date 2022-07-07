تجهيزات العيد أسرار الكوفيرات لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تهتم كل فتاة وسيدة بالظهور بمظهر جميل وجذاب، فتسعي لصبغ شعرها بلون مميز ومن الألوان المميزة اللون الأشقر الذهبي، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على لون الشعر الذي يرغبون فية، باستخدام مواد طبيعية مفيدة للشعر بدل من استخدام صبغات صناعية تسبب أضرار كثيرة للشعر، فعليك استخدام مواد طبيعية لا تسبب في أي أضرار.

تجهيزات العيد أسرار الكوفيرات لصبغ الشعر باللون الأشقر

المكونات

2 ملعقة من الكركم.

بياض بيضة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الأكسجين.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم، تأكدي من امتزاج المكونات ثم قومي بغسل شعرك جيداً وتجفيفه، قومي بفرد الشعر إلي خصل ثم قومي بتوزيع الخليط من الجذور حتي الأطراف، اتركي الخليط على شعرك لمدة 4 ساعات، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو الطبي وستحصلين على لون مميز لشعرك سيغنيك عن استخدام الصبغة الصناعية.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك استخدام شاي البابونج المميز الذي يساعد في إعطاء الشعر اللون الأشقر الذهبي، ل ماعليك استخدام نصف كوب من البابونج المغلي ثم قومي بتصفية، ثم عليك إضافة ملعقتان من القهوة سريعة التحضير، ثم قومي بإضافة ملعقتان من الكركم ثم قومي بإضافة 3 ملاعق من خل التفاح، ثم عليك إضافة عصير الليمون قومي بغسل الشعر جيداً وتجفيفه، عليك فرد الشعر وتمشيطة وتفرقته إلي خصل، قومي بخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على عجينة، قومي بتوزيع الخليط على الشعر ثم قومي بترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء، عليك تكرار الوصفة حتي تحصلين على اللون الذي ترغبين فيه، سوف تحصلين على لون مميز وجديد دون استخدام أي مواد كيميائية ضارة بالشعر، بمكونات بسيطة وتكلفة بسيطة، وستتميزين بشكل جذاب ولكن عليك الالتزام بالمواد الطبيعية المتواجدة بالوصفة للحصول على اللون الذي ترغبين فيه، وسيمنح شعرك الكثير من الفوائد ولا يعرضة التساقط الذي ينتج عن استخدام الصبغة الكيميائية الضارة بالشعر، بصورة ملحوظةوالتي تسبب أيضاً هيشان الشعر وتقصيفة.