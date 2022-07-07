بدون ما يمتص زيت أعملي الباذنجان المقلي المقرمش بطريقة صحية وبخلطة لذيذة

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يعتبر الباذنجان من أنواع الخضراوات المعروفة ويتميز بأنه غني جدا بالعناصر الغذائية ومنها الحديد والكالسيوم والفيتامينات والبروتينات وغير ذلك العديد، وقد توجد أنواع كثيرة من الباذنجان ومن ضمنها هو الباذنجان الرومي فهو يكون كبير الحجم والنوع الآخر صغير الحجم وهذا الذي يتم تخليله أو من الممكن أن نقوم بحشوه فمنه اللون الأبيض وكذلك الأسود، ويمكننا أن نقوم بعمل الكثير من الأكلات بإستخدام الباذنجان ومنها صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل والباذنجان المحشي أو الباذنجان المقلي أو مخلل الباذنجان وغيرهم، ولكن الأكلة الأكثر شعبية والتي يتم تناولها بشكل كثير هي الباذنجان المقلي فعادة نقوم بتناول هذه الأكلة مع الأكلات الشعبية، وقد توجد مشكلة في الباذنجان المقلي وهي أن يمتص زيت بكمية كبيرة جدا وهذا الشيء يؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان وكذلك هذا لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نحل هذه المشكلة ونقوم بقلي الباذنجان بطريقة صحية حتى لا يحتوي على زيت كثير.
مكونات الباذنجان المقلي بدون أن يمتص زيت
- كيلو واحد من الباذنجان الرومي.
- رشة من الملح على حسب الرغبة.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كمية مناسبة من الماء.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون أن يمتص زيت
- نقوم أولا بغسل الباذنجان جيدا ويتم التخلص من الجزء العلوي منه ثم قومي بتقطيعه على شكل شرائح أو حلقات.
وبعد ذلك نضعه في صينية ونضيف إليه رشة من الملح ولتكن ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح ويتم تقليبهم مع بعض ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا.
- ثم يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضع كمية من الماء ويتم عجنهم للحصول على عجينة سائلة ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.
- وعند تسخينه نضع شرائح الباذنجان في هذه العجينة ويتم تلغيفها جيدا بها ثم نضعها في الزيت الساخن ونترك الباذنجان حتى يكون لونه ذهبي ثم يتم إخراجه من الزيت ونضعه في طبق به مناديل مطبخ.
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