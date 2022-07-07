جاتوه الخلاط السريع أخف وأحلى كيك ببيضة واحدة واحصلي على 6 قطع بطعم أحلى من الجاهز

تفضل معظم السيدات عمل بعض أصناف الحلويات المتنوعة سريعة التجهيز، لذلك ترغب في معرفة طريقة عمل جاتوه الخلاط السريع الهش أو كيك الخلاط السريع أخف وأحلي كيك يومي،حيث تعتبر كيكة الخلاط السريعة من أفضل الوصفات التي يعشقها الكثير منا خاصةً الأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة للقيام بتحضيره داخل المنزل في دقائق معدودة.

جاتوه الخلاط السريع

يعتبر الجاتوه من الحلويات التي تباع بأسعار مرتفعة جدًا، مما يجعل معظم السيدات تبحث عن طريقة لإعداده بأقل التكلفة، كما يمكن عمل كيكه الخلاط السريع ببيضة واحدة فقط حضريه بنصف المقدار لتحصلي على 6 قطع، لذلك ينبغي عليكي إتباع الخطوات التالية:

جاتوه الخلاط في أسرع وقت وأقل

عدد ٢ بيض.

عدد ١ كوب من اللبن.

وعدد ١ كوب من السكر.

عدد ١ كوب من الزيت.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وعدد ١ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عدد ١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

وعدد ٥ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلي.

عدد ١ كوب ونصف من دقيق المخبوزات.

كيك الخلاط السريع الهش

في البداية نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة مقدار السكر، ثم يتم إضافة مقدار الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع مقدار اللبن على المكونات السابقة.

يتم إضافة مقدار الكاكاو الخام.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط على جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

بعد هذه الخطوة نقوم بأخذ حوالي كوب من هذا الخليط.

نقوم بوضع البيض على باقي الخليط في الخلاط، ثم نقوم بوضع مقدار الفانيليا ويتم تشغيل الخلاط مرة

أخرى حتى يتم التجانس تمامًا.

في وعاء متوسط الحجم نضع مقدار دقيق المخبوزات ونقوم بإضافة مقدار البيكنج باودر عليه ويتم التقليب جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار خليط الكاكاو على الدقيق ونقوم بالتقليب جيدًا حتى يتم تجانس جميع المكونات جيدًا.

يتم دهن الصينية بقليل من الزيت، ثم نقوم بوضع الخليط بداخلها.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يفضل تسخين الفرن قبل إدخال الصينية.

بعد التأكد من تسوية الجاتوه نقوم بوضع الكوب الذي تم أخذه في البداية، ثم نقوم بتقديمه في طبق التقديم مع مشروب دافئ حسب الرغبة.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة عمل جاتوه الخلاط السريع ب بيضه فقط الذ كيك بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على السيدات القيام بتحضرها خلال دقائق معدودة، للحصول على جاتوه يعشقه الكثير منا خاصةً الأطفال.