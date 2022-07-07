طريقة عمل كيكة التوينكيز الهشة بمكونات بسيطة جداً لنتيجة مضمونة 100% أحلى من الجاهز

طريقة عمل كيكة التوينكيز، يفضل الكثير من الأطفال تناول الحلوى بشكل كبير، من بين هذه الحلوى، كيكة التوينكيز الشهيرة، والتي نجدها تباع في كثير من المحلات، ولكن الكثير من ربات المنازل لا يفضلون شرائها، بل دائمًا يكون لديهم هاجس كبير نحو جميع الأطعمة التي يتناولها أطفالهم من الخارج، ويفكرون مرات كثيرة قبل شرائها، وهنا نجدهم يودون صنع وتحضير هذه الحلوى بدلًا من شرائها.

طريقة عمل كيكة التوينكيز

يعد من الأفضل على كل أم وربة منزل، أن تقوم بتحضير طعام أولادها، بما فيه من حلو ومسليات، فهذه هي طبيعة الأم، الخوف الزائد، والدائم على أولادها.

وبالنظر لمحركات بحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، اتضح لنا أن الكثير من ربات المنازل يتساءلون بشكل كبير، عن الطريقة التي تمكنهم من تحضير كيكة التوينكيز.

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نساعد كل أم وربة منزل، في تحضير أفضل كيكة توينكيز لأولادها، ولأسرتها بشكل عام.

كيفية تحضير كيكة التوينكيز

تعتبر كيكة التوينكيز مثلها مثل الكيكة العادية، ولكن هذه الكيكة تستخدم بعض المكونات المختلفة بعض الشيء، كما أنه يتم حشوها بالكريمة في أغلب الأحوال، ولكي يمكنكم تحضيرها، عليكم أن تتبعوا الخطوات التالية:

مكونات تونكيز

ربع كيلو من دقيق المعجنات.

كوب واحد إلا ربع من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الباكينج بودر.

رشة باكينج صودا.

نصف كوب من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الزبدة.

بيضتان.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من الكريمة.

تحضير كيكة التوينكيز

نقوم بوضع كل من نصف كمية الدقيق التي لدينا وكذلك السكر في محضر الطعام، ثم نضيف إليهم صفار البيض، وبعد ذلك نضع باقي المكونات التي لدينا.

نقوم بخفق جميع هذه المكونات بشكل جيد، حتى نحصل في نهاية الأمر على قوام متماسك إلى حد بعيد.

نقوم بوضع كمية العجين التي لدينا في كيس من أكياس الحلواني، ثم نقوم بإحضار صينية مخصصة لهذا النوع من الكيك، ونقوم بتسخينها، ثم نقوم بدهنها بالزيت.

بعد ذلك علينا أن نقوم بوضع كمية العجين في هذه الصينية، ثم نقوم بوضعها في الفرن حتى تنضج،

بعدها نترك الكيك يهدأ، ثم نقوم بصنع عدة ثقوب بهذا الكيك من الأسفل.

نقوم بوضع الكريمة التي لدينا في كيس من أكياس الحلواني، ثم نضع هذه الكريمة من خلال الثقوب التي صنعناها.

في ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات التي تخص موضوع مقالنا، طريقة عمل كيكة التوينكيز، فلقد استطعنا أن نقدم لكم أفضل طريقة يمكنكم من خلالها تجهز هذا النوع من الكيكة.