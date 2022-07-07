طريقة عمل عيش السن أو النخالة في المنزل وما هي فوائده

عيش السن أو النخالة كما يطلق عليه هذا الاسم من بعض كثير من الناس وهو مفيد ورائع كثيرا مقارنة بالمخبوزات الأخري التي تعمل على زيادة الوزن بشكل سريع هذا العيش مخبوز بطريقة احترافية مبتكرة يصنع خصيصا من بعض القشور التي تغلف بذور القمح من الخارج أو بذور الشعير يتم تجميعها جيدا ويصنع منها عيش السن يتناول الكثير من الناس هذا العيش عن ارغفة العيش الأخري لما فيه من فوائد عظيمة فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم سوف نذكر لكم طريقة سهلة لعمل عيش السن أو النخالة بالإضافة إلى ذلك نطرح لكم العديد من الفوائد الهامة لعيش السن بالردة فابقوا معنا.

طريقة عمل عيش السن أو النخالة

المكونات:

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كيلو جرام من طحين القمح أو الطحين الأسمر.

ماء فاتر للعجن.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر.

نخالة أو ردة لفرد العجين.

طريقة التحضير

نبدأ أولا بنخل نصف كمية الطحين بواسطة المنخل أو المصفاة. والنخالة أو الرده المتبقية في المنخل أو المصفاة نتركها جانبا. وبعد نضيف الطحين والسكر والملح والخميرة مع التقليب الجيد دون ماء. ثم نسكب الماء الفاتر بشكل تدريجي على الطحين مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نبدأ في تقطيع العجينة إلى قطع متساوية الحجم ونغطيها حتى تختمر لمدة ربع ساعة في مكان دافئ. نبدأ في فرد قطع العجين بواسطه النشابة أو الشوبك. ثم نرش كمية قليلا من النخالة أو الردة ونفرد القطعة حتى تكون نصف سنتيمتر. ثم نرتبها في الصينية بعد رشاها بالنخالة. نبدأ في تشغيل الفرن على درجة حرارة عالية ثم نضع الصينية فيه حتى يخبز العيش حيث لا يأخذ الخبز اكثر من خمس دقائق. نخرج صنية العيش من القرن ونتركها جانبا حتى يبرد العيش مع تغطيه حتى لا يجف. نستخدم عيش السن بجانب الطبق الغذاء الأساسي أو حشوة بأي حشوة كساندوتش.

ملحوظة…

اذا عرضنا عيش السن طريا نعمل فتحة في وسط العيش ولكن اذا اردنا عيش السن ناشف ومقرمش تضع الصينية بعد النضج مرة اخرى في الفرن على الرف العلوي حتى يحتمر ويتحمص العيش.

فوائد عيش السن أو النخالة

كما يعمل عيش السن على تنشيط خلايا الدماغ والمخ والخلايا العصبية لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والتي تكون لها أهمية كبيرة لصحة الجسم.

يعمل عيش السن عند تناوله على امتصاص كمية كبيرة من الماء في الجسم. هذا العيش ينقي الجسم من السموم ويعالج التهابات القولون. يمنع الإصابة بالسمنة المفروضة لما فيه من ألياف تؤدي إلى الشعور السريع بالشبع. ويحمي الجسم من الأمراض مثل أمراض القلب والأمراض السرطانية الأخري. يحمي جسم الإنسان من الإصابة بمرض السكر عند تناول عيش السن يوميا بشكل يومي.

في نهاية هذا المقال قمنا بالحديث عن كل ما يخص عيش السن أو النخالة وما هي فائدة الاستفادة منه وما هي طريقة تحضيره ومكوناته نتمنى لكم قراءه ممتعة ومفيدة للجميع.