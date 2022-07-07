بالإضافات السحرية.. طريقة عمل الكشري المصري مثل المطاعم وسر النكهة اللذيذة المحبشة

طريقة عمل الكشري المصري، يعتبر الكشري المصري من الأكلات المصرية الأصيلة التي يحبها جميع المصريين وغير المصريين، حيث انتشر في جميع الدول العربية بعد ذلك، فأحبه سكان الدول العربية بشكل كبير، بل أن كل دولة أصبحت تسمية طبقًا لأسمها، فمثلًا السعودية أطلقت عليه اسم الكشري السعودي، كما أن هذه الأكلة تحتوي على فوائد غذائية كبيرة، وذلك لأنه يتكون من مكونات مختلفة، كل منها له فائدته.

طريقة عمل الكشري المصري

يتكون الكشري المصري من مكونات عديدة، فيعتبر العدس، وكذلك المعكرونة من المكونات الأساسية لهذا الطبق.

تلك المكونات التي تعطي لهذه الأكلة المذاق الجيد، والممتع، هذا بالإضافة لوجود البصل الذي يساعد على فتح الشهية بشكل كبير.

بل ويعطي للكشري نكهة مختلفة تمامًا عن باقي الأطعمة الأخرى.

فنجد أن المشكلة الوحيدة التي تواجهنا عند القيام بتحضير هذ الطبق، هي الوقت، حيث أن إعداد هذا الطبق قد يأخذ وقت كبير، ولكن طريقة الإعداد في حد ذاتها تعتبر سهلة وبسيطة.

ومن هنا يمكننا مساعدة الكثير من ربات المنازل التي تتساءل بشكل كبير عن الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلالها تحضير أفضل طبق كشري مصري على الإطلاق.

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات

المكونات

ربع كيلو من الأرز.

كمية مناسبة من المياه.

ربع كيلو من الشعرية.

كوب من العدس.

كيلو مشكل من المعكرونة.

كيلو من الطماطم.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

3 حبات من البصل.

الكشري مثل المطاعم

أولًا نقوم بوضع المياه على النار، ونضيف إليها رشة من الملح، وكمية من الزيت، ونتركها حتى الغليان، وبعدها نضع المعكرونة حتى تنضج، ونقوم بإخراجها، ونضعها على جنب.

بعد ذلك نقوم بوضع الرز والشعرية بعد تحميرها في طنجرة ونضيف إليهما مقدار الملح، والزيت المناسبين، وبعدها نضعهم على النار، ونضيف إليهم العدس.

في تلك الأثناء نقوم بضرب الطماطم في الخلاط، ومعهم حبة من البصل ونقوم بوضعهم على النار بدون أية إضافات ونتركها حتى نرى أن قوامها قد أصبح ثقيلًا.

ونقوم بإحضار طاسة بها بعض الزيت، ونقوم بوضع الزيت حتى يسخن، ونضع الثوم المهروس مع الكمون والكزبرة، ونتركهم حتى يتغير لونهم، ونضيفهم إلى الصلصة مع بعض الملح.

والخطوة الأخيرة هي تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة، ونقوم بقليها في الزيت، ومن ثم ستأكلون على أشهى طبق كشري في العالم.

وهذه هي أسهل طريقة عمل الكشري المصري بمكونات جميعها موجودة في منازلنا، ولكنكم ستضمنون النظافة والطعم الشهي.