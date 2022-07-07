نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن وبالكريمة اللذيذة في المقال التالي

من أشهر الصواني المعروفة صينية البطاطس ولها العديد من الطرق المختلفة فى عملها ومما يجعلها سهلة وسريعة التحضير كما أنه يحبها الكثير من الناس، يوجد طرق عديدة منها تحميرها وشويها في الفرن أو بطاطس باللحمة أو الدجاج ووضع البهارات بكثرة تغير طعمها بشكل مختلف تمام، يوجد صينية بطاطس بالفرن، وصينية بطاطس مع الكريمة. مكونات صينية بطاطس بالفرن: 4 حبات بطاطس مقطعة إلي دوائر متوسطة.

1 حبة كبيرة فليفلة خضراء حارة مقطعة إلى دوائر متوسطة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

بصلة مفرومة فرم ناعماً.

2 حبة طماطم مقطعة دوائر متوسطة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 حبة فلفل ملون مقطع إلي دوائر.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

رشة شطة حارة.

رشة زعتر مجفف.

رشة قرفة مطحون طحن ناعماً.

2 فص ثوم مهروس. طريقة التحضير: إحضار صينية ووضع البصل في القاع وتوزيعه جيداً حتي تغطيها بالكامل ووضع السمن، والطماطم، والفليفلة الملونة، والثوم وتقليبهم مع بعضهم حتي يختلط جيداً. نقوم بوضع الفلفل الأسود، والملح، والقرفة، والكمون، والزعتر المجفف، والشطة، ووضع البطاطس وخلطهم مع بعضهم. توزيع الفلفل الحار على وجه الصينية وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وإدخال الصينية الفرن وتركها لمدة نص ساعة حتي تستوي وتحميرها. مكونات صينية البطاطس مع الكريمة: 3 حبات كبيرة بطاطس.

1 علبة فطر.

فص ثوم مهروس.

1 علبة كريمة خفق.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نص كوب جبن موزاريلا مبشورة.

1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشورة.

نص ملعقة كبيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطس إلى قطع دوائر متوسطة ورقيقة ونقوم بإحضار وعاء ووضع الزيت ووضعه على النار ووضع الثوم، وتقليب بإستخدام ملعقة خشب. نقوم بوضع الفطر وتقليبهم مع بعضهم حتي تستوي ووضع الزعتر، والملح، والكريمة، وتقليبهم وتركها لمدة ربع ساعة حتي تغلي. نقوم برفع الوعاء من على النار وتركه جانباً وإحضار صينية ووضع قطع البطاطس ونقوم وضع الخليط وتقليبهم. ادخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 وتركها لمدة نصف ساعة حتي تستوي تماماً، إخراج الصينيه من الفرن ورش وجها بالجبنة بالبارميزان، وجبن الموزايلا على الوجه وإدخالها مرة أخرى إلي الفرن وتركها لمدة 2 دقيقة حتي تحمر الوجه جيداً. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن وبالكريمة اللذيذة - ثقفني

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