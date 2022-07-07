أفضل طريقة لتنظيف الكرشة والممبار في البيت.. ستكون ناصعة البياض وبدون رائحة

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طريقة تنظيف الكرشة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تستعد كل ربة منزل إلى تقديم سفرة الأضاحي، حيث تعشق الأسر المصرية تناول كافة الأجزاء المختلفة من لحم الأضحية، ولكن قد تتخوف بعض السيدات من تنظيف وتحضير بعض أجزاء الأضحية ومنها الكرشة، حيث تعتقد أنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير من أجل تنظيفها فى العيد قبل القيام بتخزينها داخل الثلاجة، لذلك نقدم ثلاث طرق مختلفة وبسيطة من أجل اختيار المناسب منها عند القيام بتنظيف الكرشة. طرق تنظيف الكرشة فى المنزل الطريقة الأولى: احضري وعاء ضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق مع القليل من الماء.

قومى بنقع الكرشة التي ترغبي فى تنظيفها فى هذا الخليط لمدة 5 دقائق.

ابدئي بعد ذلك فى تنظيف الكرشة وستجدى أنها يتم تنظيفها معكي بكل سهولة، خلال دقائق معدودة سوف تلاحظين نظافة الكرشة. الطريقة الثانية: احضري وعاء ضعي به مقدار مناسب من بيكربونات الصوديوم وعليه كمية من الماء الساخن.

ستلاحظي حدوث فوران فى الخليط، انتظري قليلا حتى يهبط الفوران.

انقعي الكرشة فى هذا الخليط واتركيها لعدة دقائق، ثم قومى بتنظيفها وسوف تنبهري بالنتيجة، وخلال دقائق ستصبح ناصعة البياض وخالية من أي شوائب. الطريقة الثالثة: ضعي إناء به كمية مناسبة من الماء على النار، وعندما يبدأ فى الغليان أضفى كيس من البيكنج بودر ثم ضعي بعد ذلك الكرشة واتركيها حوالى 5 دقائق.

اخرجي الكرشة من الإناء وقومى بكشها بالسكين من الأوساخ، وستجدى أنها يتم تقشيرها بكل سهولة حتى تصبح بيضاء اللون.

انقعي بعد ذلك الكرشة فى إناء به مقدار من الماء وعصير الليمون والخل، واتركيها عدة دقائق ثم ابدئي فى تقطيعها وتجهيزها،

انقعي بعد ذلك الكرشة فى إناء به مقدار من الماء وعصير الليمون والخل، واتركيها عدة دقائق ثم ابدئي فى تقطيعها وتجهيزها، وتصبح جاهزة للتخزين أو الطبخ بشتى الطرق. طريقة تنظيف الممبار أزيلي الدهون الخارجية للمبار وقومى بغسله بالماء جيدا.

قومى بكشط الاتساخات العالقة به بالسكين، ثم اغسلي الممبار بالماء.

انقعي الممبار فى إناء به كمية من الخل والملح واتركيه حوالى نصف ساعة لكى يتم تنظيفه جيدا وتطهيره.

قومى بغسل الممبار بالدقيق ثم اشطفيه بالماء وقومى بتخزينه فى الثلاجة بعد ذلك. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لتنظيف الكرشة والممبار في البيت.. ستكون ناصعة البياض وبدون رائحة - ثقفني

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