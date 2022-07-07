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كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود والشفايف نقدم لكم كريم الخميرة لتسمين الوجه النحيف، فهناك الكثير من الفتيات التي عندما ينخفض وزنها يصبح وجهها نحيف بشكل غريب وأحيانًا أيضًا لا ترتبط نحافة الوجه بوزن الجسم إذ أن هناك أجسام نحيفة ووجها سمين والعكس صحيح أيضًا، ولكن أحيانًا ترغب الفتيات في وجه به خدود سمينة وغير نحيف ويمكنك الحصول على ذلك من خلال تحضير كريم الخميرة وهو متوفر في الصيدليات ولكن يمكنك توفير التكلفة على نفسك وتحضيره في المنزل. طريقة كريم الخميرة لتسمين الوجه ملعقة واحدة كبيرة من الكريمة.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو خميرة البيرة.

بيضة كبيرة (صفار فقط).

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

حليب طبيعي مجفف. طريقة عمل لكريم لنفخ الخدود وتوريد الشفايف قومي بخلط كل المكونات في علبة صغيرة زجاجية أو بلاستيكية ولكن يجب أن تكون نظيفة.

اخلطي المكونات داخل العلبة جيدًا ثم ضعيها داخل الثلاجة لدقيقتين حتى تتماسك قليلًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا بماء دافئ ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك ودلكي منطقة الخدين جيدًا.

دلكي جيدًا واحرصي على عدم تقريبه من منطقة العينين والفم ثم قومي بتركه نصف ساعة عليها.

اغسلي بشرتك بعد أن يجف الخليط من عليها ثم قومي بترطيبه جيدًا واستخدمي الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة الزيوت لتسمين الوجه مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من زيت الحلبة.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

زيت لافندر وزيت عنبر.

ملعقة ونصف من زيت اللوز الحلو وزيت الذرة. طريقة التحضير:- هذه الوصفة من أكثر الوصفات المفيدة بالنسبة للبشرة بشكل عام وبالنسبة إلى تسمين الخدين بشكل خاص.

أضيفي المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ويمكنك التأكد من ذلك بتذويبهم داخل الميكروويف لعدة ثواني.

ارفعيهم واتركي الوعاء حتى يبرد ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك وادعكي منطقة الخدين بحركات دائرية لطيفة.

اتركيها على بشرتك لمدة ليلة كاملة واغسلي بشرتك في اليوم التالي وكرريها يوميًا وستجدي النتيجة التي ترغبين فيها. عمر شويل - جدة لوجهه كالقمر.. كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود والشفايف في 5 دقائق نتيجة هتبهرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوجهه كالقمر.. كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود والشفايف في 5 دقائق نتيجة هتبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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