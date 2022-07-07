نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة داوود باشا على أصولها خطوة بخطوة مقادير اقتصادية والطعم رائع في المقال التالي

طريقة تحضير كفتة داوود باشا هناك الكثير من الوصفات المصرية الأصلية التي يعشق الجميع تناولها ومن أسرع الوصفات والوجبات السريعة التي يمكنك تحضيرها على الغذاء هي الكفتة وهناك الكثير من الطرق والوصفات لعمل الكفتة وسنقدم لكم أحلى وأطعم وألذ الوصفات هي كفتة داوود باشا فهي الطريقة تتميز بطعمها المميز الذي يختلف عن الطرق المعتادة للكفتة ولأننا لا نقوم بتحضيرها بشكل دائم تعد بالنسبة للأطفال والشباب من الوصفات الجديدة وسنقدم لكم من طريقة تحضير كفتة داوود باشا على أصولها بالطريقة الأصلية وسر طعمها الرائع. مقادير كفتة داوود باشا نصف كيلو من اللحمة مفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة ومتصفية.

معلقة صغيرة ثوم مهروس.

حبه فلفل احمر مفروم ناعم.

3 ملعقة بقدونس مفروم ناعم.

ملح حسب الرغبة.

معلقة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة قرفة.

معلقة كزبرة ناشفة.

نصف معلقة صغيرة الكارى. لعمل الصلصة 2 ملعقة زبدة.

بصله مفرومه ناعم.

معلقة ثوم مهروس.

لتر ونصف من عصير الطماطم.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود. طريقة تحضير كفتة داوود باشا أولا نقوم بتحضير الكفتة تقوم بوضع اللحمة المفرومة في وعاء كبير ونضيف عليها البصل المفروم والثوم المفروم والفلفل الاخضر المفروم ناعم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم البقدونس المفروم والقرفة والكزبرة والكاري والفلفل الأسود والملح ونخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة إلى كرات متساوية الحجم ونضعها في طبق ثم ندخلها الثلاجة لمدة 15 دقيقة لكي تتماسك.

بعد ذلك نأتي بطاسة ونقوم بوضع الزبدة والقليل من الزيت وعندما تسخن الطاسة والزبدة جداً نقوم بوضع الكفتة.

نقوم بتحمير الكفتة من جميع الجوانب، ولا نقوم بتقليب الكفتة إلا بعد أن نتأكد أنها أخذت اللون البني وتماسكت.

ثم نرفع الكفتة من الطاسة ونضعها في طبق على جنب.

في هذه الطاسة نقوم بوضع البصل المفروم والثوم ونقلبهم حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم.

نترك صلصة كفتة داوود باشا حتى تتسبك ونقوم بوضع قطع الكفتة المحمرة في الصلصة.

بعد ذلك نغطي على الطاسة و تهدأ النار لمدة 5 دقائق ثم نرفع الغطاء ونقوم بوضع البقدونس ونقلبه مع الكفتة.

تطفئ النار على كفتة داوود باشا ونقوم بتقديمها إلى الطعام بجانب الأرز الأبيض والبطاطس المحمرة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة داوود باشا على أصولها خطوة بخطوة مقادير اقتصادية والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كفتة داوود باشا على أصولها خطوة بخطوة مقادير اقتصادية والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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