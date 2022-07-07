إزالة السواد من حول الفم في دقائق بخلطة طبيعية بالفازلين وتبييض المناطق الداكنة وآثار الحبوب

إزالة السواد من حول الفم في دقائق، من المشكلات التي تتعرض لها الكثير من الفتيات والسيدات كبار السن والصغار وأيضا الرجال هو وجود اسمرار حول الفم وهذا الأمر مزعج جداً ويعرض من يعاني من هذه المشكلة من الإحراج والخجل أمام الآخرين، وهذه المشكلة لها أسباب كثيرة جدًا منها اشعة الشمس والتعرق الشديد، وايضا كثرة استخدام مستحضرات التجميل، أسباب وراثية وأسباب أخرى كثيرة، ولذلك يلجأ من يعاني من هذه المشكلة إلى الذهاب إلى أطباء الجلدية والتجميل لعمل تقشير للبشرة وهذا أصبح مكلف الثمن جداً على الكثير من الأشخاص وايضا يحتاج إلى مدوامة في فعل ذلك كل فترة، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم وصفة طبيعية لإزالة السواد من حول الفم نهائياً وتببيض البشرة والرقبة باستخدام الفازلين الطبي لن تحتاجين إلى الذهاب إلى الطبيب بعد الآن.

مكونات خلطة إزالة السواد من حول الفم

جميع مكونات الخلطة طبيعية 100% كما أن أنها تستخدم في الكثير من الأدوية وكريمات تفتيح البشرة وتقضي على الجلد الميت، والمكونات هي:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 معلقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (يمكن الاستغناء عنه).

طريقة تحضير خليط إزالة السواد حول الفم نهائياً

كما شاهدنا جميع المكونات المستخدمة في الوصفة طبيعية وكلها تحتوي على فوائد كثيرة لنضارة البشرة وتقشير الجلد الميت وهو سبب رئيسي في الاسمرار حول الفم، وطريقة تحضير الخليط هي:

في البداية نأتي بوعاء صغير ونقوم بوضع الزبادي والعسل الأبيض ونقلبها لينعم قوامها.

بعد ذلك نضيف عليها النشا ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يتماسك الخليط.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلبه مع المكونات جيدًا سوف يساعد على تفتيح البشرة جدًا.

نضيف زيت جوز الهند والفازلين الطبي ونقلب المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي مثل الكريم.

طريقة استخدام خليط إزالة السواد من حول الفم