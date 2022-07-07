كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، الشعر الخشن أصبحنا نراه في كل فتاة في كل منزل، مع العلم أن معظم الأمهات لا ترغب في رؤية نفسها ولا بناتها بهذا الشكل، وتضطر الذهاب إلى أي مكان لكي تستخدم الكثير من الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية لكي تقوم بفرد شعرها كما هي تعتقد ولكن في الحقيقة هذا اعتقاد خاطئ على وجه الإطلاق، لأنها لو عرفت الأضرار الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية على الشعر، لن تقوم بوضع أي مواد صناعية على الشعر إلى الأبد، ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم الآن وصفة خالية من أي مواد كيميائية تضر الشعر نهائي، مع العلم أن هذه الوصفة سوف تحل جميع المشاكل التي تواجه أي ربه منزل على الإطلاق، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد في أقل وقت

كل ست تحب أن ترى شعرها مثل الحرير، ونفس الشعور على شعر بنتها أيضا، ولكن للأسف الشديد معظم النساء تستخدم الكثير من الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر، وليس فقط وإنما تعمل على تساقط وظهور الكثير من المشاكل التي لا يوجد لها أول من أخر، ولكن وداعا لكل هذه كل المشاكل نحن سوف نقدم لكم كريم، وكريم بانثينول لا مثيل لها في فرد الشعر، مع العلم أن يحتوي على مواد طبيعية تساعد في فرد الشعر بشكل تدريجي وبدون أن تتأثر بأي شيء، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من كريم بانثينول.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من الزيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخروع.

ملعقة من الدقيق.

خطوات تحضير وصفة البانثينول في فرد الشعر

طريقة التحضير سهلة وبسيطة ويستطيع أي ربة منزل تحضيرها بكل سهولة، لكي يصبح شعرها مثل الحرير، وتتلخص الخطوات في: