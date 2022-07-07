نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكونات طبيعية من المنزل بأقل التكاليف الممكنة في المقال التالي
لقد بحث الكثير عن طريقة تحضير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر بسبب زيادة أسعار الكيراتين في محلات التجميل، والتركيبات الكيميائية التي تدخل في كيراتين هذه المحلات تؤدي إلى تلف الشعر والتهاب فروة الرأس، ولهذه التركيبات تأثير قوي على بصيلات الشعر قد يصل إلى حرقها وإضعافها، وقد يؤدي إلى عدم إعطاء الشعر اللمعان المطلوب، وأيضا تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه بشكل كامل.
أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر
الكيراتين الطبيعي يقوم بفرد الشعر بشكل آمن، ويعطيه لمعان وكثافة، بخلاف الكيراتين المستخدم في الكوافير الذي يتم وضع مواد كيماوية في مكونات تحضيره، ويسبب كثير من الضرر للشعر، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير أكثر من وصفة آمنة تحضر في المنزل لأقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر حتى نحافظ على الشعر من التلف والتقصف.
كيراتين طبيعي لفرد الشعر باستخدام الخميرة
- كيس واحد فقط خميرة فورية.
- حبة واحدة متوسطة الحجم من البيض.
- ملعقتان كبيرتان نشا.
- ملعقتان كبيرتان خل تفاح.
طريقة التحضير
- في وعاء بلاستيك نخلط كافة المكونات السابقة.
- نتركه وقت من ربع ساعة إلى نصف ساعة.
- نقوم بوضع الخليط على الشعر دون أن نترك أي فراغات.
- يتم ارتداء بونيه مصنوع من البلاستيك على الشعر.
- نتركه لمدة ستون دقيقة أي ساعة كاملة ليس أقل من ذلك.
- يتم غسيل الشعر بالماء والشامبو بعد تخفيفه.
- تصفيف الشعر ونستخدم البلسم.
- تكرر هذه الوصفة بصفة دورية للحصول على نعومة للشعر ولمعان براق.
- من الضروري أن نغسل الشعر بشكل جيد قبل أن نضع عليه الخليط السابق حتى يكون نظيفا .
وصفة الكيراتين باستخدام الموز لفرد الشعر
- حبة واحدة موز.
- حبتان من البيض.
طريقة التحضير
- تهرس الموزة جيدًا.
- نضيف لها البيض ونهرسه بشكل جيد.
- يوضع الخليط على كامل الشهر.
- يغطي الشعر بغطاء بلاستيك.
- غسل الشعر بالماء وشامبو يتم تخفيفه.
- تصفيف الشعر بشكل عادي.
- يمكن استخدام زيت الزيتون أو اللوز في تصفيف الشعر، وللحصول على نتيجة مرضية.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر لنتائج أفضل.
- لا بد أن تكون أول الخطوات هي غسل الشعر جيدًا.
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