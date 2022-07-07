نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعرايس.. مقشر القهوة المبهر لتبيض الوجه وإزالة البقع السوداء والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي
مقشر القهوة الطبيعي لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة نهائيا، نحن على دخول مناسبة سعيدة على جميع المسلمين في دول العالم كله، وهي عيد الأضحى المبارك، وتستعد النساء بكل شئ سواء في ترتيبات البيت أو في الاهتمام بنفسها، حيث تقوم بتحضير الماسكات وغيرها من الوصفات التي تستخدمها لكي تظهر كالوردة المشرقة في يوم العيد في وسط العائلة وأمام زوجها، ولكن للأسف الشديد لن يتحقق ذلك إلا إذا اتبعت الوصفات التي نقدمها لكم الآن، وبمناسبة عيد الأضحى نحن سوف نقدم لكم مقشر هائل للجسم والوجه، حيث يعمل على علاج أكثر من مشكلة تواجه الكثير من النساء في هذه الفترة على وجه الخصوص، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات مقشر طبيعي للوجه والجسم باستخدام القهوة
نحن نعرف جيدا أن جميع النساء في هذه الفترة تهلك نفسها في ترويق المنزل وغسل الحوائط وكل شئ تغير نظامه في البيت كله، لكي تشعر أطفالها وزوجها بالعيد وإدخال السرور على قلبهم جميعا، ولذلك نحن لابد أن نرد هذا الجميل لست الكل عن طريق توفير وقت لها لكي تعتني بنفسها مثل ما اعتنت بكل فرد من أفراد الأسرة، وأكثر شيئا تريده المرأة هو أن تجعل وجهها مشرق للغاية كالبدر في ليلة كاملة، وهي بالفعل تكون كما تريد إذا قامت بتجربة مقشر القهوة الطبيعي، ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات هذا المقشر الرائع، وتتلخص المكونات في:
- ثلاث ملاعق من النشا.
- ثلاث ملاعق من القهوة السادة.
- القليل من زيت الزيتون على حسب احتياج الوصفة.
خطوات تحضير مقشر القهوة الطبيعي في البيت
مكونات هذا المقشر موجودة في كل بيت وتستطيع كل ربة منزل تحضيره، وإليكم الخطوات:
- يتم وضع النشا والقهوة مع بعضها البعض ويتم التقليب جيدا.
- نضع زيت الزيتون بالتدريج على حسب أن يصل المقشر إلى القوام المطلوب. يجب غسل الوجه جيدا بالماء.
- يجب استخدام المقشر بالتدليك على الوجه على شكل دائري.
- نستمر في عمل المقشر لمدة عشرة دقائق.
- يجب وضع ماء ورد على البشرة بعد انتهاء من المقشر مباشرة.
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