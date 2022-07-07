طريقة صبغ شعر رمادي بالمنزل بنفسك خطوة بخطوة للحصول علي لون شعر رمادي بجميع درجاته

وصفات سهلة وبسيطة لعمل صبغ شعر رمادي طبيعية وبدرجات جديدة ومختلفة لموضة صيف 2022 وعملها في البيت باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة فكل منزل، تميل المرأة عامة الى مواكبة الموضة في كل شيء وتعتبر وصفات صبغات شعر رمادي طبيعية من احدث الوان موضة تلوين الشعر في هذا الوقت، ويختلف هذا اللون من الغامق الى الفاتح بحسب ما يتلاءم مع بشرة المرأة او الفتاة التي ترغب في التلوين، وبالمجمل العام فان اللون الرمادي يتناسب مع البشرة البيضاء والسمراء والبشرة القمحاوي أيضا كما يتناسب أيضا مع مختلف فئات العمر.

صبغ شعر رمادي

تتعدد وصفات الشعر التي تأخذ لون شعر رمادي بمختلف الدرجات الخاصة به، وتعتمد معظم هذه الوصفات على العامل الطبيعي في الصبغ والذي يكون وفقا لاستخدام المواد الطبيعية، حيث تحرص الكثير من النساء على اجتناب الصبغات التي تحتوي على كيماويات تعمل في الغالب على الأضرار بالشعر والتسبب في مشاكل كثيرة لا غنى عنها يكون منها التساقط المتزايد للشعر وإتلاف فروة الرأس.

صبغة شعر رمادي زيتي

خطوات الحصول على شعر رمادي زيتي يجب إتباع الخطوات التالية وهي:

يغسل الشعر جيدا وينتظر حتى يجف تماما.

نقوم بخلط عبوة من كل من الصبغة ذات اللون الرمادي مع صبغة ذات لون اشقر.

ثم يضاف على الخليط السابق عبوة من الأكسجين بأقل تركيز.

يقسم الشعر الى 4 من الأقسام ثم يستخدم الفرشاة من اجل الصبغ.

يتم دهن الشعر بالفرشاة من فروة الرأس الى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.

صبغة رمادي فاتح

يمكنك باستعمال مواد خالية من الكيماويات تصنيع صبغة شعر رمادي في منزلك.

ويتم ذلك عن طريق خلط مغلي 5 أكياس من الشاي الأسود في كوب ماء.

وخلطهم بمقدار مغلي كوب ماء أيضا مع الشاي الأخضر.

وبعد أن يبرد الخليط يضاف الى الحنة السوداء.

ثم يترك الخليط للتجانس لمدة ساعة على الأقل.

ثم يضاف إليه مقدار بيضة واحدة من اجل تغذية الشعر.

يتم فرد الخليط المعد على فروة الشعر وتركه لمدة 4 ساعات قبل غسيلة بالماء البارد.

صبغات شعر رمادي بني