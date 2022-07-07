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إليكم أفضل خلطات طبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعّد والتالف، حيث أن الشعر الخشن مشكلة يعاني منها بعض الفتيات وتقوم باستخدام ماكينات فرد الشعر وتنعيمه ولكن هذا الطريق هو من أكثر الطرق المؤذية للشعر والتي يعود بعدها الشعر أسوأ مما كان عليه سابقًا، ولكن الخلطات الطبيعية تعالج مشاكل الشعر ولا تقوم فقط بتنعيمه لفترة محددة تزول بمجرد غسله بالماء والشامبو، وللتعرف على الوصفات قومي بقراءة سطور مقالنا التالية. خلطات طبيعية لفرد الشعر الخشن المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

كوب صغير من الحليب المجفف. طريقة تحضير وصفات طبيعية للشعر الخشن قومي بإضافة كل المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة ويتم خلطها بشكل جيد بحيث لا يمكن فصل المكونات عن بعضها مرة أخرى.

اغسلي شعرك جيدًا وخلصيه من الزيوت والشوائب من عليه ثم قومي بتقسيمه إلى أقسام وبعدها قومي بفرد الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى الأطراف.

صففي شعرك وارفعيه على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي ثم قومي بتركه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

اشطفي شعرك بماء بارد وبلسم خالي من الكبريت ثم قومي بترطيبه بشكل فوري وبعدها يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة البيض وزيت الزيتون المكونات المطلوبة:- حبتان كبيرتان من البيض.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مشط أسنانه واسعة. طريقة التحضير بالخطوات:- يجب عليك أولًا قبل أي شيء أن تقومي بغسل شعرك بماء دافئ حتى تتفتح مسام البشرة وبشامبو خالي من الكبريت والكيميائيات بحيث يصبح شعرك نظيفًا تمامًا.

اخلطي المكونات كلها مع بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا وضعيها داخل الميكروويف لعدة ثواني حتى تذوب تمامًا وتصبح مخلوطة بشكل جيد.

ابدئي في تقسيم شعرك إلى أربعة أقسام وعلى كل قسم قومي فرد الخليط وصففيه بالمشط الواسع ثم قومي بلّف شعرك وغطيه بغطاء بلاستيكي أو باروكة.

اتركيه على شعرك لمدة لا تقل ساعتين ثم قومي بشطفه بعدها بماء بارد وشامبو مناسب لشعرك ثم قومي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. ضعيه ليلة العيد على شعرك الخشن هيبقي مفرود وزى الحرير كيراتين طبيعي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. ضعيه ليلة العيد على شعرك الخشن هيبقي مفرود وزى الحرير كيراتين طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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