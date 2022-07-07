باذنجان صحي بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

باذنجان صحي ، من الوجبات اللذيذة والشهية التي يعشقها والكبار والصغار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضًا، كما أنه يحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقه المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو الغداء العشاء، كما يتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضًا، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة أيضًا، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل باذنجان صحي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات باذنجان صحي

يتكون باذنجان صحي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو أو الزعتر.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من دبس الفلفل الأحمر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلًا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل باذنجان صحي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة، ثم ندهنها بزيت الزيتون.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون والملح والثوم البودر والأوريجانو أو الزعتر ودبس الفلفل الأحمر، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نغمس كل شريحة من الباذنجان في خليط زيت الزيتون من الجهتين، ثم نرصها في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 250 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

بعد ذلك نقدم باذنجان صحي في طبق التقديم ونزينه بالبقدونس المفروم ناعم مع خبز الطاسة والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المكونات

طماطم مفروم ناعم.

خيار مفروم ناعم.

فلفل ألوان مفروم ناعم

بقدونس مفروم ناعم.

خس مفروم ناعم.

ملح.

طريقة التحضير