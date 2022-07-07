نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر البيتي على أصوله بتتبيلة وخلطة لذيذة بطعم ومذاق أول مرة تدوقيه في المقال التالي
تقبل الكثير من الناس على تناول المجمدات من المحلات التجارية خاصة الأطفال منهم وهي البرجر والكفتة والكبدة وغيرها من المأكولات الأخرى حيث تعتبر تلك المجمدات غير صحية ويرجع السبب في ذلك إلى إحتواء تلك المجمدات على مواد حافظة تسبب الكثير من الأمراض التي تعمل على تلف أجهزة الجسم وحدوث خلل في عمل تلك الأجهزة لذلك علينا بتجنب شراء تلك المجمدات للحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا حيث نلاحظ أن الوجبة التي يفضلونها لتناولها هي البرجر لأن البرجر من المأكولات السريعة التي تبدو بطعم لذيذ وشهي وبإمكاننا عمل تلك البرجر في المنزل بدون الحاجة إلى شرائه وبتكلفة اقل وبطعم أفضل وصحي حيث يمكننا تناول البرجر مع العديد من المقبلات الاخرى التي تضيف طعم رائع، ويمكننا حشوه في ساندوتشات أو تناوله مع العديد من المأكولات الأخرى مثل الأرز او المكرونة وسوف نقدم إليكي أبسط طريقة لعمل البرجر البيتي في المنزل بطعم رائع يجعلكي تستغنين عن شرائه من المحلات التجارية الأخرى لذلك عليكي بإستخدام تلك الوصفة السحرية التي سوف نقدمها إليكي لعمل البرجر، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة البرجر البيتي ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة السحرية للحصول على برجر رائع.
مكونات عمل وصفة البرجر البيتي
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
طريقة عمل وصفة البرجر البيتي
- عليكي بتحضير الكبة الكهربائية وضعي بها كيلو واحد من اللحمة المقطعة إلى قطع صغيرة وقومي بفرمها جيدا حتى تصبح مفرومة تماما.
- بعد فرم اللحمة جيدا قومي بتفريغ تلك العجينة في وعاء كبير وقومي بتقيطع حبتان من البصل تقطيع متوسط الحجم ومتساوي وعليكي بتقطيع حبتان من الفلفل الأخضر نفس تقطيع البصل ثم قومي بعجن البصل والفلفل الأخضر مع عجينة اللحمة.
- بعد ذلك عليكي بإضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة وعليكي بعجن تلك المكونات ببعضها.
- بعد ذلك عليكي بعمل كرات من عجينة اللحمة ثم قومي بالضغط على تلك اللحمة ثم قومي بوضعها في اكياس في الفريزر وأتركيها حتى تتجمد بعد ذلك قومي بقليها في الزيت وسوف تحصلين على الذ طعم من البرجر.
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