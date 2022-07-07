نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث مكونات فقط رقاق العيد الطري بأسهل وأسرع الطرق للفرد والتسوية بدون فرن في المقال التالي
يعد الرقاق الطري من المخبوزات المرتبطة بالأعياد، وخاصة فى عيد الأضحى المبارك وذلك لكثرة اللحوم به مع الأضحية وتختلف الأكلات التى تقدم بها ومنها ما يقدم مع المكون الذى سوف نتعلم طريقة عمله اليوم، وكثيراً من السيدات يبحثون عن طريقة لعمله فى المنزل وتكون سريعة ولا تأخذ وقت طويل فى تحضيره وتسويته، ويطلع معاهم زى الجاهز واحلى وبمكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير رقاق العيد الطري بأسهل وأسرع الطرق للفرد والتسوية بالتفصيل.
مكونات رقاق العيد الطري
يتكون رقاق العيد الطري من ثلاث مكونات فقط بسيطة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:
- ٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١١/٢ كوب من الماء.
للفرد
- زيت.
- دقيق.
طريقة الاعداد والتحضير
سوف اشرح لكم كيفية عمل وفرد وتسوية رقاق العيد الطري بطريقة سهلة وسريعة جدا فيمايلي:
- فى وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق ونضيف عليه ملعقة الملح الصغيرة ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيف عليهم الماء بالتدريج مع العجن كويس حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وملساء.
- نكورها ثم نقسمها الى نصفين ونأخذ كل نصف ونلفه بالطول بشكل أسطواني ونقسمهم الى ١٦ قطعة متساوية فى الحجم.
- بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزيت ونقوم بتكوير قطع العجين مع الحرص على تغطية العجين أثناء التكوير علشان ما ينشفش.
- عند الانتهاء من تكوير القطع كلها بنفس الطريقة نرصهم فى الصينية المدهونة بالزيت وندهن وجههم بالزيت أيضاً ونغطيهم بكيس من البلاستيك ونتركهم حتى يرتاحوا لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- نفرد كل قطعة بشكل دائرة صغيرة ونضع كل ثلاث دوائر مع بعض وندهن بين كل قطعة و قطعة بالزيت ونرش عليها دقيق كمادة عازلة لتسيهل الفصل.
- اما من فوق ومن تحت هنرش عليهم دقيق بس من غير زيت ونكرر نفس الطريقة مع باقى الكور حتى ننتهى من الكمية كلها.
- نتركهم حتى يرتاحوا لمدة ١٠ دقائق قبل ما نفردهم الفردة الاخيرة قبل التسوية.
- نأخذ كل ثلاث طبقات ونفردهم مع التقليب أثناء الفرد حتى حتى تأخذ كل الطبقات مستوي فرد واحد ونفردها بسمك ١ سم تقريباً.
- نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن ثم نقوم بتسويته حتى يخفي لون العجين ونقلب على الناحية التانية حتى تأخذ لون نقط ذهبي.
- نفصل الطبقات من فوق ومن تحت ونسيب الطبقة اللي فى النص علشان تستوي وتأخذ لون مع التقليب.
- نستمر فى تسوية باقي الكمية بنفس الطريقة مع ترك النار متوسطة حتى لا ينشف.
- وبكده بيكون جاهز للإستخدام ويمكنك وضعه داخل أكياس ثلاجة ونحتفظ به داخل الفريزر ونخرجه قبلها حتى يفك قبل الإستخدام وبالف صحة وهنا.
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