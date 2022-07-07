بثلاث مكونات فقط رقاق العيد الطري بأسهل وأسرع الطرق للفرد والتسوية بدون فرن

يعد الرقاق الطري من المخبوزات المرتبطة بالأعياد، وخاصة فى عيد الأضحى المبارك وذلك لكثرة اللحوم به مع الأضحية وتختلف الأكلات التى تقدم بها ومنها ما يقدم مع المكون الذى سوف نتعلم طريقة عمله اليوم، وكثيراً من السيدات يبحثون عن طريقة لعمله فى المنزل وتكون سريعة ولا تأخذ وقت طويل فى تحضيره وتسويته، ويطلع معاهم زى الجاهز واحلى وبمكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير رقاق العيد الطري بأسهل وأسرع الطرق للفرد والتسوية بالتفصيل.

مكونات رقاق العيد الطري

يتكون رقاق العيد الطري من ثلاث مكونات فقط بسيطة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

١١/٢ كوب من الماء.

للفرد

زيت.

دقيق.

طريقة الاعداد والتحضير

سوف اشرح لكم كيفية عمل وفرد وتسوية رقاق العيد الطري بطريقة سهلة وسريعة جدا فيمايلي: