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نقدم اليوم تنظيف الممبار في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات متوفرة في منزلك، فالممبار هو من الأكلات التي يحبها العديد من الأفراد وبالنسبة لي هو من أشهى الأكلات ولكن أي جزء من أحشاء الأضاحي والحيوانات يجب أن نهتم بعملية تنظيفه لأن الحيوانات تقوم بالتغذي على القاذورات وهذا يمثل خطورة كبيرة عن تناول أحشائها بدون الاهتمام بعملية تنظيفها أكبر اهتمام، ولذلك نقدم لكم فيما يلي كيفية تنظيفها بسهولة في منزلك للتخلص من رائحة الزفارة الكريهة. طريقة تنظيف الممبار في المنزل تنظيف الممبار بغطاء زجاجة المكونات اللازمة للتنظيف:- كمية الممبار المراد تنظيفها.

غطاء زجاجة فارغة.

ماء ساخن.

وعاء للخلط والتنظيف. خطوات تنظيف الممبار في المنزل هذه الطريقة من أكثر الطرق الشائعة والتي تتمن من خلال ثقب غطاء الزجاجة من الأعلى ثم قومي بإدخال الممبار به من ناحية وإخراجه من الناحية الأخرى.

الخطوة السابقة تعمل على إزالة الفضلات والزوائد الموجودة على الممبار من الخارج.

ولا تحتاجين إلى سكينة أو ملعقة لكشط الزوائد والتي قد تتسبب في خدش أو قطع الممبار.

قطعي الممبار إلى قطع طولها مناسبة وضعيه داخل طبق يحتوي على ماء ساخن واتركيه منقوع بداخله خمسة عشر دقيقة.

اقلبي الممبار على الجانب الآخر ثم ضعيه في خليه خل وعصير ليمون وماء.

اتركيه منقوع لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطفه بماء بارد وتصفيته وتحضيره. تنظيف الممبار بيكربونات الصوديوم المكونات المطلوبة:- الممبار الذي تريدين تنظيفه.

وعاء بلاستيكي عميق.

كمية وفيرة من الماء الساخن.

كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير بالخطوات:- أول خطوة قومي بتقطيع الممبار إلى أطوال مناسبة بالنسبة إلى رغبتك أنت ثم قومي بشطفه تحت الماء الجاري حتى تبدأ الزوائد في الخروج منه.

بعد ذل قومي بإضافة كل المكونات داخل وعاء بلاستيكي عميق وكمية وفيرة من الماء الساخن ثم قومي بنقع الممبار بداخل الوعاء بشكل كامل حتى يغطيه المزيج.

اتركيه منقوعًا لمدة نصف ساعة ثم قومي بإخراجه ونظفيه من الخليط بشطفه تحت الماء وقومي بتصفيته جيدًا من الماء وابدئي في حشوّه. عمر شويل - جدة انسي زفارة وسواد الممبار اسرع طريقه تنظيف وازالة الروائح غطاء زجاجة فارغة بدون تعب في دقائق - ثقفني

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