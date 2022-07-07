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أسرار تنظيف الكرشة في العيد بسرعه الصاروخ فنحن الآن في فترة ذبح الأضاحي والكرشة والممبار وغيرها من أحشاء الحيوانات، فالكرشة هي من الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص والتي يتم تقديمها بجانب الأطباق الأساسية وتضيف نكهة ورائحة مميزة على السفرة، ولكن في بعض الأحيان وبسبب عدم التنظيف الجيد لها وعدم تخليصها من رائحة الزفارة تتسبب في وجود رائحة غير جيدة على السفرة ولذلك فإنه من الضروري تنظيفها بشكل جيد. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة كمية وفيرة من الماء الساخن.

الكرشة المراد تنظيفها.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

كوب كبير من الملح الأبيض. خطوات تنظيف الكرشة أحضري وعاء بلاستيكي كبير عميق وقومي بوضع الماء بداخله وبعدها قومي بوضع الكرشة التي تريدين تنظيفها داخل الوعاء المليء بالماء الساخن.

اتركيها لمدة عشر دقائق منقوعة داخل الماء الساخن فالماء الساخن له قدرة كبيرة على قتل الميكروبات والبكتيريا العالقة في الكرشة.

ارفعي الكرشة من الماء وقومي بتصفيتها ثم قومي بوضعها في وعاء آخر يحتوي على الخل والملح وتركيه منقوع بداخله لمدة خمسة عشر دقيقة.

محلول الخل والملح يعمل على التخلص من رائحة الكرشة الكريهة ثم قومي بكشف الزوائد و الدهون من على الكرشة وبعدها قومي بشطفها تحت الماء الجاري ثم قومي بتصفيتها و تحضيرها. طريقة تنظيف الكرشة بالجير المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من مسحوق الجير.

كمية وفيرة من الماء الساخن. طريقة التنظيف بالخطوات:- أحضري الكرشة التي ترغبين في تنظيفها وضعيها داخل وعاء يحتوي على كمية وفيرة من الماء الساخن والبودرة.

اغمريها جيدًا حتى يتم تغطيتها حتى آخرها.

بعدها قومي بترك الكرشة لمدة نصف ساعة داخل الوعاء حتى يتم التخلص من رائحة الكرشة الكريهة والزوائد والبكتيريا والميكروبات وأي سموم.

اشطفي الكرشة ثم قومي بكشط الدهون الزائدة عليها والأجزاء الخضراء والسوداء التي توجد على سطحها.

بواسطة سكين حادة حتى تصبح ناعمة تمامًا.

بعد ذلك قومي بشطف الكرشة تحت الماء الجاري ثم قومي بتصفيتها جيدًا من الماء وابدئي في تحضيرها بالطريقة المعتادة لتحضير الكرشة وقدميها بألف هناء. عمر شويل - جدة أسرار تنظيف الكرشة في العيد بسرعه الصاروخ هتبقي زى القشطة بدون تعب ولا مجهود - ثقفني

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