نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة قوية وفعالة لتبييض الوجه والرقبة واليدين وإزالة أي بقع وأسمرار وجلد ميت تحدي التبييض المنزلي في المقال التالي
يلجأون الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار في اليدين والرجلين إلى إستخدام الإستخدامات التي يقومون بشرائها من محلات العناية بالبشرة حيث تعد تلك الإستخدامات مجرد داعيا وإعلانات وأن منتجانتها غير صالحة لوضعها على البشرة حيث تعتبر تلك جميع الإستخدامات تحتوي على مواد فعالة تسبب حساسية بالغة على البشرة بالإضافة إلى أنها تعمل على تهيج الجلد وكذلك تعمل على ظهور حب الشباب بالإضافة إلى أنها تعمل على تكوين التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل البشرة بشكل غير مقبول لذلك ننصح أي فتاة تقوم بإستخدام تلك الإستخدامات عليها بالإتجاه إلى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه بشكل آمن وصحي حيث يمكننا إستخدام تلك الخلطات على منطقة اليدين وتصبح اليدين بيضاء وجميلة، لأن تلك الخلطات الطبيعية يكون لها القدرة على جعل البشرة تظهر بإشراقة جبارة ومظهر رائع، وتعتبر وخلطة عصير الليمون وخلطة النشا وخلطة الكركم وغيرها من الخلطات الأخرى المتعددة تعمل على تبييض الوجه واليدين بشكل سريع وفوري، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة لتبييض الوجه واليدين ونقدم إليكي ياعزيزتي مكونات تلك الخلطة.
مكونات عمل خلطة لتبييض الوجه واليدين
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة لتبييض الوجه اليدين
- قومي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تختلط جيدا.
- بعد خلط ماء الورد مع النشا مع عصير الليمون قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليبهم مرة اخرى حتى تختلط وتصبح مخلوط كريمي.
- بعد الحصول ذلك القوام قومي بوضع تلك الخلطة الجبارة على وجهك وعلى الأيدي وعليكي بفرك اليدين والوجه جيدا بتلك الخلطة لمدة دقيقتين بعد ذلك اتركي تلك الخلطة على هذه المناطق لمدة ساعة واحدة أو أقل.
- بعد مرور تلك الوقت عليكي بفركها من على بشرتك ثم قومي بالتوجه لغسل الوجه واليدين جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.
- بعد غسل الوجه والأيدي بالماء البارد عليكي بتكرار إستخدام تلك الخلطة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على نتائج مبهرة وجبارة لذلك للتخلص من مشكلة إسمرار اليدين والوجه على أي فتاة تقوم بالتوجه إلى إستخدام تلك الخلطة المذهلة.
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