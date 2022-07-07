سحر عجيب فى مكون الحناء يعطى الشعر لون مميز وطبيعى

الكثير من النساء تشعر بالانزعاج عند ظهور الشيب المبكر فإنها أول علامه من علامات تقدم العمر، فدائما تحاول الحصول على مكون طبيعي آمن تماماً يعمل على صبغ وتلوين الشعر بصورة طبيعية، تخوفا من أضرار المواد الكيميائية الضارة التى توجد فى الصبغات الجاهزة التى تتسبب فى تقصف الشعر والتساقط الكثيف، لذ ينصح باستخدام الحنه التى تعتبر من أهم الاعشاب الطبيعيه التى لها القدرة العجيبة على تلوين وتغيير لون الشعر فى وقت قصير جدا بدون اى مجهود أو آثار جانبية خطيرة على الشعر، فمن الممكن استخدام الحنه على جميع انواع الشعر هذا لأنها مكون طبيعى غير ضار بل انها تحمى الشعر من العوامل الخارجية المؤثرة عليه وتغلفه وتحميه بشكل كبير حيث أنها تظهر الشعر بعدة ألوان مختلفة حسب الرغبة والمكونات الطبيعية المضافه، فمن فوائدها العجيبة المتعددة للشعر، أنها تعالج الالتهابات الجلدية على فروة الرأس، تقلل من ظهور الشيب، تعمل على تكثيف وتقوية الشعر، تقضى على قشرة الرأس وبالتالي ينبت الشعر بصورة طبيعية، تصبغ الشعر وتعالجه تماماً من اى تلف في بصيلات الشعر، فلا يمكن الاستغناء عن الحنه داخل المنزل، فى من أقدم واشهر الاعشاب الطبيعيه التى عرفت واستخدمت بأمان على الشعر لذلك يجب استخدام هذه الخلطة المذهله لتلوين الشعر بدون الذهاب الى صالونات التجميل وأخذ وقت وجهد كبير منكى بدون فائدة .

خلطه الحناء لصبغ الشعر باللون البنى المحمر

مكونات الحناء لصبغ الشعر;

نحضر نصف كوب من الحناء

وربع كوب من الماء الدافئ

2 ملعقه كبيره من خل التفاح

وملعقة ونصف من القهوة

ملعقه كبيره من عصير الليمون

طريقه استخدام الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر

اولا عليكى بحماية الأرضيات من تناثر بقايا من الحناء، فيمكنك بوضع اكياس البلاستيك فى المكان الذى تقومين بصبغ الشعر به، ثم ترتدين قفازات بيديك حتى لا تتلون من خلطة الحناء، قبل دمج المكونات، ثم نقوم ببدء تجهيز خلطه الحناء احضرى إناء عميق نضع به الحناء و الماء الدافئ ثم خل التفاح والقهوة تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً ثم تترك لمدة 3 ساعات ثم نقوم بإضافة الليمون ونقلب جيدا، يجب تقسيم الشعر لتسهيل عملية توزيع الخليط وتغلغله داخل بصيلات الشعر، نحضر فرشاة أسنان لضمان نجاح عملية الصبغه، وتوزيع الحناء على الشعر كله، يغلف الشعر بكيس بلاستيك او طاقيه بلاستك مخصصة لصبغ الشعر، تترك على الشعر لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو سوف تندهشين من قدره هذه الخلطة الطبيعية على إعطاء شعرك لون مميز ولمعان ونعومة رائعه، والحصول على لون البنى المحمر المطلوب .