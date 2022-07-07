نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شامبو القهوة الرهيب أفضل شامبو لتكثيف الشعر ومنع التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتوي شامبو القهوة ، علي الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، وينصح به خبراء العناية بالشعر، حيث أن القهوة تمتلك فوائد كثيرة للحفاظ على قوة ولمعان وترطيب الشعر، بالإضافة إلى أن تلك الوصفة سريعة المفعول وتعمل على تغذية بصيلات الشعر، وزيادة كثافته وتقضي على القشرة الدهنية المتراكمة على فروة الرأس، يمكن أن يحدث تساقط الشعر مع تقدم العمر الأمر الذي يؤثر علي كل من الذكور والأناث، لذلك يعد تطبيق القهوة علي شعر فروة الرأس علاجاً فعالاً من شأنه أن يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه، ويجعله أكثر سلاسة ونعومة، ومن فوائدها أيضاً نقل العناصر الغذائية المهمة إلي جذور الشعر، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي خطوات عمل شامبو القهوة في المنزل.

مكونات عمل شامبو القهوة



هيا بنا نتعرف علي مكونات عمل هذا الشامبو السحري وهي كالاتي:-

ربع كوب من أي نوع شامبو مفضل.

معلقة صغيرة من القهوة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير شامبو القهوة السحري لتكثيف الشعر في المنزل وهي كما يلي:-

في طبق متوسط الحجم، نضع ربع كوب من الماء، ثم نقوم بإضافة معلقة صغيرة من القهوة، ونقلب جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع معلقة صغيرة من العسل، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الشامبو، ونقلب المكونات جيداً، حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم. بعد كدة نصب الخليط في زجاجة محكمة الغلق، ويرج الخليط جيداً، ويترك لمدة يومين حتى يصبح جاهز للاستعمال. ثم نأخذ كمية قليلة من الشامبو، وتوضع على فروة الرأس، ويتم التدليك لمدة ٥ دقائق، ثم يغسل الشعر بالماء جيداً.

فوائد القهوة للشعر والجسم



هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض فوائدها المهمة وهي كما يلي:-

تعطي الشعر مظهر صحي ولامع وداكن.

تعمل علي تعزيز نمو الشعر.

تحسن ملمس الشعر وتزيد لمعانه.

تساعد الجسم علي استعادة حيويته ونشاطه.

تعمل علي إبطاء نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

تقلل خطر الإصابة بأمراض الجلد مثل حب الشباب.

طريقة عمل ماسك القهوة والليمون لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع والمميز في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به ربع كوب من القهوة وربع كوب من السكر ومعلقتين من عصير الليمون، ونقلبهم حتي نحصل علي معجون متماسك. يتم بعد ذلك فرك البشرة بالخليط السابق لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء البارد. يستخدم هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لترطيب ونعومة البشرة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة الفعالة لترطيب وهي كالاتي:-

قومي بإحضار وعاء، وضعي به القهوة الجاهزة مع النشا، وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك ضيفي الحليب والجلسرين، مع المكونات السابقة، وقلبي جيداً المكونات.

ثم بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك وجففيها جيداً، واستخدمي الفرشاة وادهني وجهك كله بالماسك.

ثم اتركي الخليط علي وجهك لمدة 30 دقيقة كاملة، حتي يجف تماماً واغسلي بالماء الفاتر جيداً.

طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون لتقشير الوجه

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع والفعال في التفتيح وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة من القهوة ومعلقة من زيت الزيتون، ونمزجهم جيداً مع بعض. ثم نضيف لهم بعد ذلك معلقة من عصير الليمون، ونمزج جيداً حتي نحصل علي قوام متماسك. نضع الخليط علي الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد ويجفف تماماً.

طريقة عمل ماسك الجرجير لتطويل الشعر

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع في تطويل وتكثيف الشعر وهي كما يلي:-