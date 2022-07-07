نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شامبو السدر الرهيب للشعر صحي وقوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد فوائد شامبو السدر ، للشعر حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، مثل المعادن وحمض السدر والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية، وغيرها من العناصر المغذية للشعر بشكل كبير، فهو يستخدم منذ القدم في غسل الشعر للحفاظ علية من التساقط والتلف، بدلاً من استخدام الصابون الذي يعمل على جفاف الشعر، وهو أفضل الطرق لعلاج الشعر، لأن مكوناتة طبيعية 100%، وأمنة وغير ضارة وينصح به خبراء التجميل، وهو مفيد لجميع أنواع الشعر، يحتوي هذا الشامبو علي خلاصة السدر الطبيعية التي تحافظ علي سلامة الشعر وتمنحه الحيوية والبريق، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل شامبو السدر في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل شامبو السدر

يحتوي هذا الشامبو علي مكونات طبيعية وبسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من أوراق السدر ( النبق) المطحون ناعم.

2 كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من شامبو طبيعي.

معلقة صغيرة من زيت جنين القمح.

مقدار معلقة صغيرة من زيت إكليل الجبل ( الروز ماري).

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير شامبو السدر الرهيب للشعر وهي كالاتي:-



نضع السدر المطحون في علبة زجاج فارغة ونضيف، مع الماء الدافئ ونغلق العلبة جيداً ويترك لمدّة ثلاث ساعات. بعد ذلك يصفي بقطعه من القماش، ونأخذ الماء المستخلص ونضعه في الخلاط الكهربائي، ونضيف الشامبو وزيت جنين القمح وزيت إكليل الجبل. نخفق جميع المكونات جيداً حتي نحصل علي قوام ناعم ومتجانس، ثم نصب الخليط في زجاجة فارغة، وتوضع في الثلاجة لمدّة 10 أيام. يستخدم علي شعر مبلل قبل الأستحمام وتدلك فروة الرأس به لمدّة 5 دقائق، ثم يغسل الشعر بماء دافئ ثم بارد، بعد ذلك نقوم بترطيب الشعر بأي مرطب مناسب أو زيت شعر.

فوائد السدر للشعر

سوف نتعرف علي بعض فوائده المهمة للشعر وهي كما يلي:-

يساعد السدر علي تقوية بصيلات الشعر وينظم إفرازات فروة الرأس.

يلعب دور مهم في زيادة كثافة الشعر وتطويلة.

يمنح الشعر مزيد من البريق واللمعان ويجعل مظهره حيوي وجذاب.

يقضى علي قشرة الرأس ويزيد من نعومة الشعر ويعطيه ملمس رائع.

يساهم في علاج الشعر التالف ويعالج مشكلة تقصف الشعر.

يساهم بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر ويعالج مشكلة الشعر الخفيف.

معجزة قناع السدر للشعر

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا القناع السحري لعلاج مشاكل الشعر وهي كالاتي:-

نقوم بوضع كوب من ماء دافئ في إناء علي نار حتي يغلي، ثم أضيفي معلقة كبيرة من مسحوق السدر الطبيعي، مع التقليب للحصول علي خليط متجانس. ثم نضيف 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، للخليط بعد ذلك يرفع من علي النار، ويترك جانباً حتي يهدئ قليلاً. بعد ذلك وزعي الخليط علي شعرك، مع تدليك فروة الرأس جيداً، واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلية جيداً بالماء بدون شامبو. ثم كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

حضري ماسك الحناء والسدر لتكثيف وتطويل الشعر

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الماسك السحري للشعر وهي كالاتي:-

قومي بوضع إناء علي النار، وضعي به 4 أكواب من الماء، وعند الغليان نضيف 2 معلقة كبيرة من بذور الحلبة.

وتترك لتكمل الغليان، بعد ذلك يجب التخلص من البذور عن طريق تصفيتها، ثم يعجن في الماء كوب من الحناء البودرة.

مع كوب من ورق السدر المطحون، حتي نحصل علي خليط متجانس.

ثم يطبق علي جميع أجزاء الشعر لفترة، حتي تجف ثم يغسل الشعر بماء مع الشامبو.

يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

طريقة علاج تساقط الشعر بورق السدر

من هنا سوف نتعرف علي هذه الوصفة الطبيعية لعلاج التساقط وهي كما يلي:-

قومي بخلط كمية من مسحوق السدر، مع 4 ملاعق صغيرة من زيت الخروع جيداً. ثم ضيفي عليهم 4 ملاعق صغيرة من زيت السمسم، وكمية من ماء البصل والثوم، واخلطي حتي يتجانس الخليط. بعد ذلك طبقي الخليط علي الشعر، واتركيه لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر كالمعتاد.

طريقة عمل قناع البنجر لمنع تساقط الشعر

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير هذا القناع الرائع والفعال في فرد الشعر وهي كالاتي:-