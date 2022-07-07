نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي غريبة الحمص بطعم رائع ولذيذ من ألذ أنواع الحلويات للعيد في المقال التالي
غريبة الحمص ، من أشهى وألذ أنواع الغريبة الناعمة التي تتميز بقوام وطعم رائع وتختلف طريقة تحضيرها عن الطرق التقليدية لتحضير الغريبة، فهي تحضر بدون استخدام أي نوع من السوائل، فهي عبارة عن مزيج ما بين دقيق الحمص والدقيق الأبيض العادي يتم مزجهما باستخدام السمن بدون إضافة أي نوع من السوائل، تزين ببعض من المكسرات مثل الفستق والجوز، فهي سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة جداً، وتعتبر من الحلويات الرائعة التي يمكن تقديمها في العيد فهي رائعة وتتميز بشكل رائع وقوام جميل ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل غريبة الحمص بطريقة سهلة وخطوات سريعة.
مكونات عمل غريبة الحمص
تتكون الغريبة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من دقيق الحمص.
- نصف كوب من السكر البودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من السميد الناعم.
- نصف كوب من السمنة.
للتزين
- فستق مجروش أو لوز.
طريقة التحضير
يتم تحضير غريبة الحمص بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بنخل دقيق الحمص ونقلب المكونات.
- ثم نقوم بإضافة السكر البودر إلي الخليط بعد نخله ثم نضيف البيكنج بودر والملح.
- يضاف الهيل والسميد ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة السمنة ونبدأ بعجن المكونات باليد حتي تتشرب السمنة تماماً وتتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.
طريقة التشكيل
- نقوم بتشكيل عجينة الغريبة إلي كرات صغيرة في الحجم (يجب أن تكون القطع صغيرة جداً لأنها تزيد في الحجم بعد الخبز).
- ثم نقوم بعمل تجويف صغير بإصبع اليد داخل كل كرة ثم ترص قطع الغريبة داخل صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ثم نضع داخل كل قطعة بعض من المكسرات ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نترك الغريبة داخل الفرن حتي تأخذ لون ذهبي فاتح لمدة تتراوح ما بين 10 إلي 12 دقيقة حتي تنضج.
- نخرج الغريبة من الفرن وتترك حتي تبرد ثم تقدم بالهنا والشفا.
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