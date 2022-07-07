ضع زيت الزيتون على القرنفل قبل النوم ولن تصدق النتائج مدهشة ندمت إني معرفتها من زمان جربيها بنفسك

زيالويولقد جعل الله العديد من الفوائد في زيت الزيتون لا تعد ولا تحصي، حيث أنه غني بالعديد من الفوائد التي تفيد الجسم والشعر، والفيتامينات التي يحتاجها الجسم والشعر أيضا، كما أنه حبات القرنفل توجد بها فوائد كثير يمكن أن تحسن من صحة الإنسان وتجعله أحسن، وتحسن من عمل وظائف الإنسان، فيكيف إذا اجتمع هذا الخليط معا، حيث توجد وصفة سحرية وفعالة وتساعد على علاج الكثير من الأمراض وهي وصفة القرنفل وزيت الزيتون، والتي تعد من الوصفات الفعالة والمضمونة على الجسم والصحة وتعطي نتائج فعالة لذلك نوضح لكم في هذا المقال هذه سر هذه الوصفة السحرية.

مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، حيث توجد في أغلب المنازل والبيوت، لذلك إليكم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر غير مكلفة وبسيطة حيث تساعد هذه الوصفة على حرق الدهون، وتقوية مناعة الجسم.

٣ ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.

١٠ حبات من القرنفل.

كوب من الماء.

ملعقتان من عسل النحل الطبيعي.

وعاء فارغ.

طريقة تحضير الوصفة لزيت الزيتون والقرنفل

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، سوف نوضح لكم طريقة التحضير الوصفة بطريقة سهلة، وبأقل وقت وجهد، نظرا لكم الفوائد التي تحتويها هذه الوصفة.