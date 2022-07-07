طريقة عمل كباب حلة على الطريقة المصرية في أسهل وأسرع وصفة

طريقة عمل كباب حلة على الطريقة المصرية ، إذا كنتي تفكرين في عمل وجبة غذائية غير مجهدة وسهلة فالخيار الأمثل لكي في تلك الحالة هو كباب حلة فهي وصفة سهلة وبمكونات بسيطة وفي نفس الوقت تكون شهية ولذيذة ويعشقها الصغار والكبار في كل الأوقات وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كباب حلة بأسهل وأسرع طريقة.

طريقة عمل كباب حلة على الطريقة المصرية بكل سهولة

مع اقتراب احتفالات المسلمين بعيد الاضحى المبارك ومع كثرة لحوم الأضاحي في كل بيت تفكر العديد من الأمهات بعمل اللحمة بطرق مختلفة ومتعددة ومنها اللحم المشوي والمطهو مع الخضار وغيرها وهناك كباب حلة على الطريقة المصرية الذي يعد من ألذ الوصفات وتنتشر بكثرة في المجتمع المصري ولها مذاق خاص.

المكونات

كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة. اثنان حبة من البصل . خمس فصوص ثوم مفروم. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. فلفل أسود. ملح. سمن.

طريقة التحضير

في إناء على النار نضع به قدر مناسب من السمن ثم نقوم بإضافة البصل ونقلب قليلاً ثم نضيف الثوم ونشوح المكونات حتي يذبل البصل.

ثم نقوم بوضع قطع اللحم ونضيف البهارات والملح والفلفل ونقلب جميع المكونات مع بعضها ثم نتركها على نار متوسطة حتى تنضج كما يمكن إضافة نصف كوب من الماء إذا كانت اللحمة ستأخذ وقت طويل حتى تنضج.

طريقة عمل كباب حلة للشيف فاطمة أبو حاتي

أولاً : المكونات

نصف كيلو لحم.

بصلة كبيرة الحجم.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشه من السكر.

ملح.

فلفل أسود.

سمن.

ثانياً: طريقة التحضير