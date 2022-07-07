نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك تفتيح ليلة العيد لشد البشرة وتبيضها وجعلها كالزجاج في المقال التالي
ماسك تفتيح ليلة العيد من الموضوعات الهامة التي تبحث عنها الكثير من الفتيات خاصة أن هناك أيام قليلة جدًا ونسعد بقدوم العيد لذلك نقدم لكم أفضل ماسك تفتيح للعيد بمكونات طبيعية وآمنة والنتيجة رهيبة، حيث إن تلك المكونات تعمل على شد البشرة وإزالة الخلايا الميتة كما أنه يساعد على تفتيح الوجه بسرعة وإزالة التصبغات التي تظهر في الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو استخدام المزيد من مستحضرات التجميل التي تعمل على إلحاق الضرر بالبشرة، وهنا سوف نضع كنز بين يديك من خلالها سوف تصبح بشرتك مضيئة وصافية ومشدودة ولن تحتاجي إلى أن تقومي بوضع الميك أب أو أي مستحضرات تجميل أخرى.
ماسك تفتيح ليلة العيد
هذا الماسك رهيب في تبيض الوجه بسرعة البرق حيث يعمل على تفتيح جميع الأجزاء الداكنة الموجودة في الوجه والعمل على تفتيح البقع الداكنة والتخلص من الرؤوس السوداء والخلايا الميتة العالقة بالبشرة.
مكونات ماسك تفتيح العيد
- ملعقة من الأرز المطحون ناعم ” دقيق الأرز”.
- ملعقة من نشا الذرة.
- ملعقتين صغيرتين من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
طريقة عمل ماسك العيد
- احضري وعاء نظيف وقومي بوضع المكونات المذكورة في الوعاء.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- بعد ذلك قومي بفرد الماسك على الوجه.
- اتركي ماسك التبييض الفوري على الوجه لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك قومي بغسل الوجه بالماء.
- ثم ضعي على الوجه ماء ورد أو مرري قطعة من الثلج على الوجه.
ماسك تبيض الوجه السريع
يمكنك أيضًا عمل ماسك طبيعي لشد الوجه والتبيض السريع وإزالة أي بقع داكنة من خلال مكونات بسيطة أيضًا موجودة في منزلك كل ما عليكي هو اتباع الخطوات بالتفصيل للحصول على نتيجة ممتازة من أول استخدام.
تبيض الوجه قبل العيد
- ملعقة من الشوفان المطحون.
- ملعقة من الحليب.
- ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة عمل ماسك العيد
- اخلطي المكونات جيدًا.
- ثم افردي ماسك تفتيح العيد على الوجه والرقبة.
- انتظري حتى تشعرين أن وجهك أصبح مشدودًا وقد جف الماسك.
- قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.
- ثم قومي بترطيب الوجه.
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