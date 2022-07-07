سيروم الارز الكوري لبشرة صافية كالزجاج وبيضاء كالقطن لن تحتاجي لمستحضرات تجميل

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل سيروم الارز الكوري باعتباره من أهم مستحضرات التجميل التي ذاع انتشارها في الآونة الأخيرة لقدرته الكبيرة في الحفاظ على البشرة حيث يقدم مجموعة من الحلول للكثير من مشاكل البشرة المزعجة، يحتوي على مجموعة من العناصر والفيتامينات والأحماض الضرورية التي تحافظ على صحة البشرة.

سيروم الارز الكوري

تعددت فوائد هذا السيروم الرائع وأبرزها قدرته الكبيرة على محاربة التجاعيد وشد الوجه إضافة إلى إزالة الحبوب وحل مشكلة التصبغات الجلدية بشكل نهائي، يمكن إعداده في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة، تتمثل في التالي:

المكونات

3 أكواب من الأرز المنقوع.

لتر من الماء.

زجاجة نظيفة محكمة الغلق.

الطريقة

في البداية يجب غسل الأرز بالماء جيدًا للتخلص من الأتربة بشكل نهائي.

نصفي الأرز جيدًا ونضعه في وعاء به لتر من الماء، يفضل نقع الأرز لمدة 10 ساعات على الأقل وذلك للحصول على النتيجة المثالية.

بعد انقضاء المهلة المحددة يتم تصفية الأرز من الماء جيدًا.

ناخذ ماء الأرز المنقوع ونحتفظ به في زجاجة محكمة الغلق في الثلاجة.

نضع سيروم الأرز على الوجه بالكامل ويترك لمدة 30 دقيقة لضمان الحصول على نتيجة مميزة.

غسل الوجه بالماء الدافئ أولًا ثم الماء الفاتر وذلك للتأكد من غلق المسام نهائيًا.

يجفف الوجه برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

يفضل وضع أي كريم مرطب ملائم لنوع البشرة.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل إتباع هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

أبرز فوائد سيروم الأرز

أكد الكثير من مستخدميه على تعدد فوائده للبشرة ومنها:

يقلل من الالتهابات التي تتعرض لها البشرة.

يعمل على شد البشرة ويخفي التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

يلعب دور كبير في القضاء على مشكلة الهالات السوداء.

تفتيح البشرة بفعالية وأمان تام بفضل تركيبته الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات الطبيعية.

في نهاية مقال سيروم الارز الكوري حيث تم التعرف على طريقة إعداده بالتفصيل بمكونات اقتصادية بسيطة متوفرة في البيت مع شرح وافي عن كيفية استخدامه على الوجه إضافة إلى عرض أبرز فوائد هذا السيروم الجبار للبشرة.