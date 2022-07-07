بمكونات اقتصادية اعملي المكمورة بالدجاج المسحب بشكل مختلف ومذاق رائع

تعد المكمورة بالدجاج المسحب من الأكلات الأردنية المشهورة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الشعب الأردني، ويعرف الأردن بأكلاته الدسمة والشهية ذات المذاق الرائع والنكهة المميزة، ويتم تحضير المكمورة بتحضير عجين وتعصيج الدجاج وعمل طبقات من العجين وحشوها بالدجاج وإدخالها الفرن حتى تنضج، كما تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والطحين ومكونات آخرى، ويعرف عن الدجاج بأنه يحتوي على نسبة خفيفة من الدهون لذلك ينصح بتناوله لأصحاب أمراض القلب، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المكمورة بالدجاج المسحب من المطبخ الأردني بطعم ومذاق رائع.

مقادير عمل المكمورة بالدجاج المسحب

تحتوي المكمورة بالدجاج المسحب على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

حبة البركة.

٥ أكواب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

كوب من حبوب القمح.

سمسم.

رشة من الملح.

للحشو

كيلو من البصل.

دجاجة مسلوقة ومسحبه.

سماق.

رشة من الملح.

زيت زيتون.

رشة من الفلفل.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طرق تحضير الدجاج من بلد لآخر وهنا سوف نقوم بتحضير المكمورة بالدجاج المسحب بعدة خطوات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الطحين مع السمسم والملح وحبة البركة ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ولينة. ثم نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونقوم بتقليب البصل مع زيت الزيتون ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح ونقلبهم جيداً مع السماق. بعد ذلك نقوم بإضافة الدجاج المسحب حتى يأخذ نكهة البصل الشهية. ثم نقوم بمد العجين في صينية الخبز مع وضع الحشو عليها مع وضع زيت زيتون بين طبقات العجين، ثم نقوم بفرد طبقة عجين آخرى ثم الحشو حتى نفاذ الكمية. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن مع تغطيتها على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تنضج. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مكمورة دجاج مسحب بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سوف نقدم طريقة عمل بسيطة التحضير سلطة الطحينة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-