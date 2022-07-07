ازاي تختاري افضل زيت لتكثيف الشعر

مين فينا مش بتحلم بشعر كثيف وطويل وصحي ، مع عدم تساقط للشعر ، ولكن لان حياتنا بقت مضغوطة جدا والجو من حر ورطوبة بيأثر على الشعر ، فشعرنا بيواجه كتير من المشاكل ، ولكن عشان تصلحي المشاكل ده انتي مش محتاجة تصرفي فلوس كتير على منتجات ، انتي تقدري توصلي للشعر الصحي بسهولة وبتكلفة بسيطة ، وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض ، هنشارك معاكم افضل زيوت لتكثيف الشعر اللي هتحققلك النتيجة المطلوبة.

افضل زيوت لتكثيف الشعر:

هل المفروض نستخدم اي زيت للشعر؟ معظم الزيوت كل نوع ليه فوايده الخاصة بيه ، ولكن لما الموضوع يتعلق بعلاج تساقط الشعر وتكثيفه واعادة نموه بشكل خاص ، هنا في بعض الزيوت ليها تأثير اقوى على تكثيف الشعر اكتر من غيرها ، وده اللي هنعرفه في السطور الجاية.

1- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند غني بالاحماض الدهنية اللي بتخترق بصيلات الشعر وبتغذيه من الاعماق ، بالاضافة انه مصدر لكتير من الفيتامينات والمعادن ، ومعروف ان زيت جوز الهند بيساعد على تنعيم الشعر وبيضيف له لمعان وبيساعد على تكثيفه لانه غني بفيتامين E.

افضل طريقة لاستخدام زيت جوز الهند ، دفيه شوية على النار ودلكي بيه الجذور والشعر كله لحد الاطراف ، غطي شعرك بكيس بلاستيك وفوقيها فوطه ، وسيبيه ساعة وبعدها اغسليه.

2- زيت الارجان:

زيت الارجان يعتبر اكسير سحري للشعر ، لانه غني بفيتامين E والاحماض الدهنية اللي بتساعد على تكثيف الشعر والحفاظ عليه صحي.

تقدري تستخدمي زيت الارجان كسيروم بعد غسل الشعر ، او كحمام زيت للتخلص من تجعيد الشعر والتحكم في الهيشان وتغذية الشعر في نفس الوقت.

3- زيت الجوجوبا:

هل تعرفي ان زيت الجوجوبا هو الاقرب في تركيبته للزيوت الطبيعية الموجودة في فروة راسك وعلى الجلد؟ زيت الجوجوبا بيساعد في الحفاظ على افراز الدهون الطبيعية وهو مفيد جدا لفروة الراس الجافة والقشرية اللي بتأدي غالبا للالتهابات الفطرية وحشرات الشعر وغيرها من المشاكل اللي بتأثر على صحة الشعر وكثافته.

افضل طريقة لاستخدام زيت الجوجوبا هي مرة في الاسبوع وسيبيه على الشعر لمدة ساعة وبعدها اغسليه ، ممكن كمان تضيفي كام نقطة من زيت الجوجوبا للبلسم بتاعك ، لاضافة تغذية ولمعان للشعر.

4- زيت اللوز:

زيت اللوز كمان من الزيوت المفيدة جدا لضمان نمو الشعر بشكل اكتر كثافة واقوى ، لانه غني بالاحماض الدهنية وبيحتوي على اعلى تركيز لفيتامين E ، وده بيساعد على منع تساقط الشعر وبيحفز نمو الشعر بشكل افضل ، لو شعرك باهت ، يبقى زيت اللوز هو افضل اختيار ليكي ، وكمان هو بيساعد على تقليل تساقط الشعر بشكل كبير ، وده بدوره هيخلي الشعر اكتر كثافة واقوى ، ممكن تستخدميه كسيروم لدهن الشعر بعد غسله ، او كحمام زيت مرة في الاسبوع.

5- زيت الزيتون:

زيت الزيتون هو من الزيوت اللي ليها استخدامات وفوايد كتير ، لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة وغني بفيتامين E ، ولو عايزة تاخدي افضل فوايد زيت الزيتون ، استخدمي زيت الزيتون البكر الممتاز النقي العضوي ، مع الحد الادنى من المعالجة.

زيت الزيتون بطبيعته مضاد للالتهابات وبيساعد على تظهير وتقليل الالتهابات الفطرية زي قشرة الراس ، لو شعرك خفيف ، زيت الزيتون هيكون افضل اختيار ليكي لتكثيف الشعر.

6- زيت بذور العنب:

زيت بذور العنب يمكن يكون مش من انواع الزيوت المعروفة اوي او الشائع استخدامها ولكن ده مش معناه ان زيت بذور العنب اقل كفاءة من باقي الزيوت ، ولكن بالعكس زيت بذور العنب معروف بقدرته الفعالة جدا على ترطيب وتكثيف الشعر ، لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة ، بالاضافة كمان انه زيت غير دهني ومالوش ريحة ، بيساعد على تنشيط بصيلات الشعر ، وده بيساعد الشعر الموجود بالفعل انه يبقى اقوى وبيساعد على نمو وتكثيف الشعر.

لو عايزة تزودي فعاليته ، ممكن تضيفي له كام نقطة من زيت اللافندر او زيت اكليل الجبل (الروزماري).

7- زيت اللافندر:

زيت اللافندر من الزيوت المفيدة جدا لتكثيف الشعر ، ولانه زيت عطري يبقى لازم يضاف ليه نوع زيت تاني ناقل ، ممكن زيت جوز هند, زيت زيتون, زيت لوز, زيت بذور العنب.

8- زيت عشبة الليمون:

زيت تاني من الزيوت اللي مالهاش شهرة كبيرة اوي ولكن ليه فوايد للشعر ، هو زيت عشبة الليمون ، هو زيت مضاد للفطريات بيخلص فروة راسك من اي عدوى او بكتيريا ، بيساعد على منع تساقط الشعر وقشرة الراس بالاضافة انه فعال ضد حشرات الشعر.

بالاضافة انه بيساعد على تقليل التوتر وتساقط الشعر الناتج عنه ، وكل العوامل دي مع بعض بتساعد على الحصول على شعر اكتر صحة واكتر كثافة ، والزيت ده مفيد بشكل خاص للاشخاص اللي دايما عايشين تحت الضغط والتوتر.

9- زيت الخروع:

غالبا زيت الخروع من الزيوت اللي بينصح بيها لنمو الشعر بسرعة ، ولكن دي مش الفايددة الوحيدة لزيت الخروع ، الحقيقة ان زيت الخروع مغذي جدا ، وبيخلي الشعر ناعم وبيلمع ، بيساعد على تحسين الدورة الدموية وده بيساعد الشعر على النمو بشكل اسرع.

لو عندك فروة راس جافة ومتقشرة بننصحك تختاري زيت الخروع ، هيساعد على نمو الشعر جديد وهيحافظ على قوة وطول الشعر الموجود ، وكمان بيساهم في نمو الشعر بشكل اسرع.

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