نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل روتين يومي للعناية بالبشرة والتخلص من البثور والتجاعيد للابد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاهتمام بالبشرة من أكثر الأمور التي تقوم بها السيدات الحريصة على بشرتها وجمالها وهناك الكثير من الماسكات الطبيعية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

وبالتالي يتم استخدامها ووضعها على البشرة من أجل الحصول على بشرة نضرة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من الماسكات المناسبة للبشرة.

افضل روتين لتنظيف البشرة يوميا

طريقة عمل ماسك بياض البيض للبشرة

يعتبر ماسك البيض من أكثر الماسكات الفعالة التي تساعد على حل مشاكل البشرة كما أنها تعمل على تبييض الوجه وتجعله حيوي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير ماسك البيض للتبيض.

طريقة التجهيز:

يتم التحضير من خلال الحصول على بياض البيض مع ملعقة من عصير الليمون الطازجة مع نصف ملعقة من العسل.

ثم يتم وضع بياض البيض وعصير الليمون في إناء زجاجي ويتم الاستمرار في التقليب لحي أن يتشكل لديكم رغوة وبعد ذلك يتم إضافة العسل مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم وضع الخلط على الوجه ويتم الانتظار لفترة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالمياه الدافئة مع الحرص على تجفيف الوجه.

طريقة تحضير ماسك الفراولة للبشرة

تعتبر الفراولة من مضادات الأكسدة الفعالة لحل مشاكل البشرة ويتم تحضير ماسك الفراولة من خلال إحضار المكونات الآتية:

ربع كأس من الفراولة. ثلاثة ملاعق من النشا. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير ماسك الفراولة

يتم تحضير ماسك الفراولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم وضع الفراولة ويتم هرسها في الخلاط لحين أن تصبح مثل المعجون.

بعد ذلك يتم وضع عليها عصير الليمون مع النشا ويتم الخلط.

يتم الاستمرار في الخلط وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه مع البعد عن منطقة الأنف والعينين.

ثم يتم ترك الماسك على البشرة لحين أن يجف لمدة عشرين دقيقة.

القيام بغسل بالمياه الباردة ثم يتم وضع مرطب خالي من الزيوت ثم يتم وضع ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير ماسك خل التفاح:

يتم تحضير ماسك خل التفاح بمكونات بسيطة وإليكم في السطور الآتية المكونات: