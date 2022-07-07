قرص واحد لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد أقوي من البوتوكس والفلير هترجعي 20 سنة شباب بدون تجاعيد

ثرصرغب الكثير من السيدات الحصول على بشرة مشرقة ونضرة، خالية من التجاعيد، لذلك تضر إلى شراء الكثير من المنتجات للعناية بالبشرة والتي تكون في كثير من الاحيان بأسعار عالية جدا، لذلك يوجد شيء فعال لا تعلمه كل السيدات والفتيات، وهو الأسبرين الذي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، حيث تجعلها نضرة ويعمل على تفتيح المسام أيضا، لذلك سوف نوضح لكي في هذا المقال وصفة باستخدام الأسبرين والتي تحتوي على كم فوائد للبشرة كثيرة نظرا للمكونات السحرية التي توجد بها.

مكونات تحضير وصفة الأسبرين لشد البشرة

الكثير منا يعرف ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة، ولكن الأن يمكنك سيدتي بأقل وأبسط التكاليف، أن تحصلي على بشرة مشرقة، والتخلص من البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة بهذه المكونات.

عدد ٤ أقراص من الأسبرين.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

إناء للخلط.

وفرشة لفرد الماسك على الوجه أو ما يعرف بشيت ماسك.

القليل من زيت الجلسرين المرطب للوجه.

طريقة تحضير الوصفة لشد البشرة

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر قليلة التكاليف، وتوجد في معظم المنازل، إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة ناجحة وتعطي نتائج فعالة من أول مرة.