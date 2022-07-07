نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص واحد لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد أقوي من البوتوكس والفلير هترجعي 20 سنة شباب بدون تجاعيد في المقال التالي
ثرصرغب الكثير من السيدات الحصول على بشرة مشرقة ونضرة، خالية من التجاعيد، لذلك تضر إلى شراء الكثير من المنتجات للعناية بالبشرة والتي تكون في كثير من الاحيان بأسعار عالية جدا، لذلك يوجد شيء فعال لا تعلمه كل السيدات والفتيات، وهو الأسبرين الذي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، حيث تجعلها نضرة ويعمل على تفتيح المسام أيضا، لذلك سوف نوضح لكي في هذا المقال وصفة باستخدام الأسبرين والتي تحتوي على كم فوائد للبشرة كثيرة نظرا للمكونات السحرية التي توجد بها.
مكونات تحضير وصفة الأسبرين لشد البشرة
الكثير منا يعرف ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة، ولكن الأن يمكنك سيدتي بأقل وأبسط التكاليف، أن تحصلي على بشرة مشرقة، والتخلص من البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة بهذه المكونات.
- عدد ٤ أقراص من الأسبرين.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.
- إناء للخلط.
- وفرشة لفرد الماسك على الوجه أو ما يعرف بشيت ماسك.
- القليل من زيت الجلسرين المرطب للوجه.
طريقة تحضير الوصفة لشد البشرة
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر قليلة التكاليف، وتوجد في معظم المنازل، إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة ناجحة وتعطي نتائج فعالة من أول مرة.
- نقوم بإحضار إناء صغير ونضع به عدد الأربع أقراص من الأسبرين.
- نقوم بعد ذلك بطحن أقراص الأسبرين جيدا حتى تصبح كالبودرة.
- نضيف ملعقة العسل الصغيرة على مسحوق الأسبرين ثم نقوم بخلط الأسبرين والعسل جيدا حتى يختلط معا بشكل جيد، ويصبح قوامه كريمي ويمكنك سيدتي أضافة المزيد من العسل إذا شعرتي أن قوام الخليط لما يصل إلى القوام المناسب.
- نبدأ في فرد الماسك على الوجه باستخدام الشيت ماسك أو الفراشة الخاص بكي لفرد ماسك الوجه.
- تبدي في تدليك الوجه بشكل دائري فوق الماسك بعد وضعه على الوجه، ثم يترك على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، تقومي بعد ذلك بشطف الوجه جيدا بماء دافئ قليلا.
- نقوم بوضع القليل من زيت الجليسرين على الوجه بعد الماسك، وذلك لترطيب الوجه وسوف تلاحظين النتائج والاختلاف عند الاستمرار على هذه الوصفة يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرص واحد لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد أقوي من البوتوكس والفلير هترجعي 20 سنة شباب بدون تجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.