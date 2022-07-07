نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العناية بالبشرة المختلطة طبيعيًا في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طرق العناية بالبشرة المختلطة التي تعتبر من أكثر أنواع البشرة انتشارًا، وهي عبارة عن خليط بين البشرة الجافة والبشرة الدهنية، أي أن بعض الأماكن من البشرة تكون دهنية مثل الأنف والمنطقة المحيطة بها والجبهة أيضًا وتكون لامعة، أما باقي الوجه تكون البشرة فيه جافة، ويوجد طريقة محددة للعناية بها.

العناية بالبشرة المختلطة

يوجد بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للعناية بالبشرة المختلطة وهذه الخطوات هي كالآتي:

في حالة استخدام مستحضرات التجميل لا بد من إزالتها باستخدام مزيل المكياج وذلك للتخلص منه بشكل جيد وعدم ترك أي بقايا على البشرة تسبب لها بعض المشاكل.

الخطوة الثانية هي القيام بتنظيف البشرة مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا وذلك من خلال استخدام الماء الفاتر والغسول الذي يتناسب مع البشرة المختلطة والذي يفضل أن

يحتوي على مادة الساليسيليك وذلك من أجل التخلص من الدهون الزائدة عليها والأتربة والاتساخات.

بعد ذلك لابد من استخدام تونر للبشرة لأنه يساعد على تعادل الحموضة في البشرة ويعمل على التخلص من الدهون الزائدة أيضًا، كما أنه له الكثير من الفوائد للبشرة مثل التخلص من الرؤوس السوداء وإغلاق مسام البشرة لعدم دخول الأتربة والاتساخات في مسام البشرة.

استخدام كريم مرطب

يجب استخدامه مرتين يوميًا ولا بد من اختيار نوع مرطب يتناسب مع البشرة المختلطة أي لا يحتوي على أي زيوت ولا يزيد من لمعان البشرة بل على العكس فهو يعمل على انطفاء اللمعة الموجودة بها، لكن يجب عدم الإغفال عنه لأهميته لجميع أنواع البشرة.

الحماية من الشمس

استخدام كريم للحماية من الشمس أثناء الخروج من المنزل ويفضل أن يكون خفيف على البشرة ولا يحتوي على كمية كبيرة من الدهون.

تقشير البشرة طبيعياً

استخدام مقشر للبشرة مرة أو مرتين في الأسبوع لأنه يعمل على تنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت ويعمل على تنظيف المسام من الأتربة والاتساخات.

في نهاية مقال العناية بالبشرة المختلطة يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تحافظ على نضارة البشرة وحيويتها، وهذه الخطوات تم ذكرها بكل وضوح لكن لا بد من الاستمرار عليها لكي تظل البشرة دائمًا مشرقة وجميلة.