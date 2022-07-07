بكوب سكر اعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بكمية كبيرة جدا أحلي من المحلات

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يعشق الكثير من الأشخاص الكبار والصغار غزل البنات، ويشتروه دائما لكن ماذا إذا قلنا لكي سيدتى أنه يمكنك عمل غزل البنات بالمنزل وبكميات كبيرة حيث هناك العديد من الوصفات التي يمكن من خلالها صناعة غزل البنات في المنزل وبأقل التكاليف ووقت وجهد، ويمكنك عمل غزل البنات في المنزل أيضا بدون الحاجه إلى وجود مكينة غزل البنات في المنزل وبدون الحاجة للخلاط أيضا، وسوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال وصفة سحرية لعمل غزل البنات في المنزل.
مكونات تحضير غزل البنات في المنزل
وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها، حيث تعتقد الكثير من الأمهات أن عمل غزل البنات في المنزل سوف يكون مكلف ومتعب وشاق، ولكن إليكم مكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، موضحة كالتالي.
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الطبيعي.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- حبتان من القرنفل.
- كيس لون طعام طبيعي.
- نصف كوب من الماء.
طريقة تحضير غزل البنات في المنزل
وبعدما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها، إليكم طريقة تحضير الوصفة في المنزل دون الحاجه إلى مكينة غزل بنات ولا خلاط، والتي تعطي لكم غزل بنات لذيذ زي الى بيتعمل بره في المحلات.
- نقوم بإحضار طاسة من التيفال ونضعها على النار ونضيف بها السكر ونتركه حتى يذوب على النار.
- نقوم بعد ذلك في أضافة كمية الماء بالمقادر السابق مع التقليب جيدا حتى تمتزج كل المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة ربع ملعقة الملح على الخليط السابق، ونضع بعض ذلك ملعقة ماء الورد وحبتان القرنفل، مع الاستمرار في تقليب الخليط على نار هادئة.
- وبعد تجانس كل هذه المكونات على النار نرفع الخليط من على النار نتركه يبرد قليلا، ونضيف له لون الطعام حسب الرغبة.
- نحضر إناء فارغ ونصب به الخليط ونبدأ نقلب هذا الخليط جيدا بشكل سريع حتى نبدأ في ملاحظة تكون خيوط غزل البنات.
- ثم قوم بتجميعها على عيدان من الخشب، وتأكل بعد ذلك بألف هنا وشفاء.
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