نخالة القمح مع النشا: أقوي مزيل للشعر الوجه ويفتح ويشد البشرة٢٠٢٢

نقدم لكم نخالة القمح مع النشا ، حيث يعتبر أزاله شعر الوجه من مشاكل البشرة كيفية اختيار الوسيلة التي تقومي بها لتزيلي شعر الوجه تكون أيضا مشكلة. من هذه الوسائل الكثير منها لا يتلاءم مع بشرتك ويعمل علي ظهور الحبوب وكمان يعمل على ألتهاب البشرة الحساسة في النهاية نقوم بترك الوجه كما هو ولكن الآن سوف نقدم لكم هذا الماسك المذهل في أزاله شعر الوجه مع كل مرة تستعملي هذا الماسك يخفف من الشعر حتي مع الاستمرار عليه يقوم بإزالة الشعر نهائيا فهو يقضي علي الشعر بتدريج حتي يختفي تماما لا ينتهي الماسك عند هذا بل يعمل علي تفتيح رائع في البشرة ويعمل أيضا على شد البشرة فهو رائع جدا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني هذا المقال الرائع طريقة عمل نخالة القمح مع النشا والكشف عن استخدامات الماسك وكيفية الاستفادة منه٢٠٢٢

مكونات عمل نخالة القمح مع النشا لإزالة الشعر وشد البشرة بشكل مبهر

أليكم مكونات الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة كبيرة من نخالة القمح (الردة).

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة حليب سائل.

١ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

مكونات ماسك لتهدئة البشرة بعد الماسك الأول

١ملعقة من الزبادي.

١ملعقة السكر.

١ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للحصول علي بشرة مثالية بشكل مبهر وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النخالة ومعه ٢ملعقة من النشا وندمجهما مع بعض جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ٢ملعقة من الحليب وملعقة ماء الورد ونقلب جيدا حتى تصبح المزيج متجانس. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا لو أحتاج الماسك ممكن أضافة ماء حتي تحصلي علي قوام كريمي سميك قليلا.

ماسك التهدئة

نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من السكر ونقلب جيدا ثم يضاف ملعقة من العسل ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة للغاية وهي كما يلي.