أسرار ملكات الجمال كريم النشا وجل الصبار الرهيب لتفتيح البشرة وشد البشرة

كريم النشا وجل الصبار ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية بل بالعكس يتكون من جل الصبار الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وتنقية البشرة من الشوائب العالقة في المسامات ويعمل على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة، ويعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا وجل الصبار الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا وجل الصبار

يتكون كريم النشا وجل الصبار من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من الوجه نهائياً وهي كالآتي :-

3 ملاعق صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم جل الصبار الطبيعي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا وماء الورد ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في حمام ماء ساخن حتي الحصول على خليط كريمي كثيف ثم نخرجها من حمام الماء ونتركه حتى يبرد. نقوم بعد ذلك بإضافة زيت اللوز المر ونقلب جيداً ثم نضيف جل الصبار ونقلب حتي الحصول على خليط مثل الكريم. ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة ويستخدم يومياً لمدة شهر صباحاً ومساء للحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

نصائح عند وضع الكريم

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل استخدام الكريم وهي كالتالي:-

نقوم اولا بتنظيف البشرة وغسلها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

قومي بدهن الكريم يومياً في الصباح والمساء حتي الحصول على نتائج فعالة.

عدم التعرض لأشعة الشمس في الصباح حتي تظهر النتيجة من اول استخدام.

يمكن استخدام الكريم للبشرة الدهنية والجافة والحساسة والمختلطة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-