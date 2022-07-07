مسحة من كريم ماكرو بانثينول في هذه الوصفة تفعل المعجزة في وجهك وجسمك عندما تجربيه لن تتوقفي

في مثل تلك الأيام قبل العيد تبحث النساء والفتيات عن أكثر الطرق السريعة من أجل تفتيح وتبييض الجسم والبشرة وبالتحديد العرائس الجدد والمقبلين على الزواج فهم في حاجة شديدة إلى الوصفات المجربة لتفتيح المناطق الداكنة لهذا يوصف لهم كريم ماكرو بانثينول من أجل التفتيح سواء للجسم أو البشرة وهو من الكريمات الطبيعية الغنية بمغذيات طبيعية هامة للجسم والبشرة لاستعادة اللون الأصلي للجلد حيث يستخدم مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى لكي نصل إلى النتيجة التي نرغب بها من تفتيح الجسم وأي مناطق داكنة به تعرفوا على تأثير مسحة كريم ماكرو بانثينول على الجسم والبشرة في السطور القادمة.

مسحة من كريم ماكرو بانثينول تفعل المعجزات

كريم البانثينول من الكريمات الطبية المرطبة للبشرة التي تناسب جميع أنواع البشرة تقريبًا وله دور فعال في تفتيح وتوحيد لون البشرة للتخلص من التصبغات والبقع وعلى الرغم من تأثيره وفوائده الجبارة على البشرة إلا أن معظم النساء قد لا تعلم عنه شيئًا فالمسحة الواحدة من كريم البانثينول توفر الفوائد الآتية:

تجميل البشرة من حيث تنظيفها بعمق لإزالة الشوائب التي تؤثر على جمالها الخارجي والداخلي وحمايتها من الالتهابات. إزالة البقع الداكنة الموجودة في الجسم خاصةً بالمناطق الحساسة وتحت الإبط وأيضًا الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس باستمرار. كريم ماكرو بانثينول مفيد إذا تم استخدامه لترطيب الجروح التي تصيب اليدين أو الجسم. يقلل من الآثار السلبية التي تسببها أشعة الشمس على البشرة. يسرع من التئام الجروح في وقت أقصر.

يقلل من التهابات البشرة وتهيجها.

وصفة كريم الماكروبانثينول لتفتيح الجسم والوجه

لاستخدام الكريم من أجل التفتيح وتوحيد لون البشرة ليعود فاتحًا كما كان نحتاج تحضير المكونات التالية:

كريم ماكرو بانثينول: ملعقة حجمها كبير.

نشأ بودرة: ضعف كمية كريم الماكرو بانثينول.

بطاطس مهروسة: حبة واحدة ومسلوقة ومهروسة جيدًا.

ماء: ملعقة واحدة.

خطوات الاستخدام