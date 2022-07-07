نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار النشا لفرد الشعر ستجعل شعرك انسيابي على كتفيكي بدون مكواة أو استشوار افردي شعرك في المقال التالي

العناية بالشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات اهتمام كبير حيث أن الشعر يتحكم في نسبة كبيرة من جمال الفتاة وخاصة عندما يكون الشعر ناعم وانسيابي وتبحث الكثير من الفتيات عن طريقة جيدة لجعل الشعر ناعم وانسيابي ولكن الكثير من الفتيات يغفل أهمية النشا في تنعيم الشعر وجعله انسيابي، ويعد النشا من أهم الأمور التي تضيف الجمال لشعرك ويجعله انسيابي على كتفيكي وفي هذا المقال سنتعرف على وصفة النشا لتنعيم الشعر وجعله انسيابي. أسرار النشا لفرد الشعر (وصفة النشا للشعر المجعد) المكونات: 4 ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: يتم خلط كافة المكونات حتى نحصل على كريم متماسك القوام ويتم تقسيم الشعر إلى خصلات.

ومن ثم يتم دهن هذا المزيج على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ثم نترك هذه الوصفة على الشعر لمدة 4 ساعات ومن ثم يتم لف الشعر بكيس بلاستيك أو نايلون.

ومن ثم قومي بغسل الشعر بماء بارد وشامبو مناسب وصفة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات: ملعقة كبيرة من العسل.

6 ملاعق نشا.

5 ملاعق من أي زيت نباتي. طريقة التحضير: يتم وضع كل هذه المكونات في وعاء مناسب ومن ثم يتم منحهم بشكل جيد.

ويتم تقسيم الشعر إلى خصلات بعد غسله بالشامبو والماء الدافئ وبعد ذلك يتم دهن الكريم في الشعر بشكل جيد.

ثم يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين مع إمكانية لف الشعر بكيس نايلون.

وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب ومن أجل نتائج فعالة ويتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع. فوائد النشا للشعر يضيف النعومة إلى الشعر ويقضي على الجفاف تماما.

يساعد على وصول الزيوت الطبيعية إلى فروة الرأس والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

يحتوي النشا على مضادات الأكسدة التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه.

يعمل على تعزيز نمو بصيلات الشعر ويقويها.

يعمل على وقاية فروة الرأس من القشرة.

يعمل على حماية فروة الرأس من الجفاف خاصة بفصل الصيف لتجنب تأثير الشمس السلبي على الشعر. عمر شويل - جدة أسرار النشا لفرد الشعر ستجعل شعرك انسيابي على كتفيكي بدون مكواة أو استشوار افردي شعرك - ثقفني

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