أفضل وصفات تطويل الشعر وتكثيفه في وقت سريع مثل جمال شعر الهتود

وصفات تطويل الشعر وتكثيفه هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات، وهذا لأن الشعر الطويل يزيد من جمال المرأة وجاذبيتها، حيث يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إطالة الشعر وتكثيفه بصورة طبيعية، وهذه الوصفات لا تؤثر على صحة الشعر مثل المنتجات التي توجد في محلات مستحضرات التجميل فهذه المنتجات قد تؤثر بالسلب على فروة الرأس وبصيلات الشعر، وذلك لاحتوائها على مكونات كيميائية لذا سنقدم لكم من خلال مقالنا اليوم بعض الوصفات الممتازة التي تفيد الشعر وتغذي فروة الرأس بشكل طبيعي.

وصفات تطويل الشعر وتكثيفه

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه بشكل طبيعي فقط اتبعي الخطوات:

يتم إحضار وعاء ونضع به كمية مناسبة من فصوص الثوم.

ثم نضيف إليه خمسة حبات من القرنفل.

نضع أيضًا في الوعاء كمية مناسبة من روز ماري وثلاث أوراق من ورق الغار.

يتم تقليب المكونات جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضع نصف كوب من الماء على الخليط.

نرفع الخليط على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

نرفع الخليط بعد الغليان من على النار ونتركه حتى يهدأ.

يصفى الخليط جيدا بواسطة مصفاة ضيقة ثم نضع الخليط في زجاجة بخاخة.

يرش هذا الخليط يوميا قبل النوم مع التدليك بلطف، وسوف تلاحظين الفرق خلال أسبوع من تطبيق الوصفة.

زيت الخروع لتطويل وتكثيف الشعر

يعد زيت الخروج من أنواع الزيوت التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للميكروبات مما يجعل فروة الرأس تستعيد حيويتها، والوصفة هي كالآتي:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام

نضع زيت الخروع في الميكروويف لمدة دقيقة حتى يدفئ ولا يسخن.

نضع زيت الخروع على فروة الرأس ويدلك جيدا بأطراف الأصابع حتى يصل الزيت للجذور وأطراف الشعر.

نترك الزيت على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

القرفة وزيت جوز الهند

تساعد القرفة على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أنها تعمل على تقوية الشعر وتكثيفه، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام