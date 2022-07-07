بمكون لا تتخيليه اصبغي شعرك باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية

مع اقتراب العيد تريد العديد من السيدات صبغ شعرك باللون النحاسي، خاصا أن اللون النحاسي يعد من الموضة التي لم يتم تغييرها، يحلم الكثير بعمل اللون النحاسي دون تكاليف، حيث تقوم النساء بالذهاب إلى مراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة هناك، لذلك تلجأ المثير إلى إحضار الصبغة إلى المنزل وتطبيقها على الشعر في المنزل ولكن للصبغة عيوب كثيرة، وتؤثر على الشعر بصورة كبيرة، لما تحتوي عليه من مواد كيميائية، حيث تجد هذه الأيام البحث يزاد على جوجل لمعرفة كيفية صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

صبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية

هناك مجموعة من الطرق الطبيعية يمكن عملها للحصول على اللون النحاسي من خلال بعض المكونات في المنزل وذلك دون استخدام أي من المواد الكيميائية ومن بين هذه الوصفات:

وصفة الحنة والكركم

كوب كبير من الحناء الطبيعية.

نصف كوب من الكركم.

كوب من السفن أب وهذا هو المكون.

ماء ساخن.

طريقة تحضير الوصفة وخطوات استخدامه على الشعر

نقوم بإحضار الحنة ونضعها في طبق عميق.

نضع الكركم مع الحنة ثم تقوم بتقليبه جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

نضيف السفن أب علي الكركم والحنة.

نعجن باستخدام الماء الساخن إلى أن تصل إلي عجينة لينة.

نقوم بغسل الشعر جيدا لإزالة آثار الزيت الموجودة على فروة الرأس.

نقوم بفرد الحنة على الشعر باستخدام فرشاة خاصة بالشعر.

نتركها حتى تجف على الشعر.

بأن تجف نقوم بفركها لإزالة الحنه من علب الرأس.

مسرح الشعر بمشط ذي أسنان ضيقة للتخلص من آثار الحنة على الشعر.

نغسل الشعر بالماء والشامبو ثم نقوم بشطف الشعر جيدا.

مكونات وصفة الحنة والبنجر

كوب من الحناء.

ثمرة بنجر.

ملعقة من حبات القرنفل.

ماء مغلي.

طريقة التحضير واستخدامها