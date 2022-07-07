كيكة جوز الهند من الكيكات البسيطة التي تتميز بطعم مختلف عن باقي أنواع الكيك فهى تحتوي على جوز الهند الذي يكسبها مذاق رائع، ويمكن تحضيرها بسهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطريقة تحضيرها سريعة وسهلة، ودائماً تحرص الأمهات على عمل الكيك فهو من الحلويات المغذية لاحتوائه على البيض والحليب وهما من المصادر المهمة للبروتين والكالسيوم المفيدين لصحة العظام والأسنان، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة جوز الهند الفاخرة سهلة التحضير وناجحة من أول مرة.



مكونات كيكة جوز الهند



تتميز كيكة جوز الهند ببساطة مكوناتها ولا نحتاج لتحضيرها أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالمقادير المضبوطة التي تعطي كيك هش وناجح من أول مرة:

كوب إلا ربع من السكر (150 جرام).

3 بيضات بحراره الغرفة.

كوب إلا ربع من الحليب (180 مللي).

نصف كوب من الزيت ( 120 مللي).

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (250 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من جوز الهند المبشور (30 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين

كريم شانتيه.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

لتحضير الكيكة التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على كيكة بقوام خفيف ومذاق رائع:

في العجان الكهربي أو بالمضرب الكهربي نخفق ثلاث بيضات بحرارة الغرفة مع كوب إلا ربع من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الحليب ونصف كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الخل ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات. ثم نضيف كوبين من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات ونصف كوب من جوز الهند وملعقة صغيرة من البيكنج صودا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً ويصبح جاهز ثم نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة أو بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالصينية. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج خالي من العجين دل ذلك على تمام النضج. نخرج الصينية من الفرن وتترك قليلاً لتبرد ثم نخرج الكيكة من الصينية ونتركها تبرد تماماً. نقسم الكيكة إلى طبقتين ونضع بينهما طبقة من الكريم شانتيه ثم ندهن الكيكة بالكريم شانتيه ونزينها بجوز الهند المبشور. ندخل الكيكة الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح عمل الكيك

يجد الكثيرون صعوبة في الحصول على كيك هش ويعانون من هبوط الكيك ولذا سنقدم لكم فيما يلي أسرار نجاح عمل الكيك: